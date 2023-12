В ГУУ прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, власть, управление и право»

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 декабря 20223 года в Государственном университете управления состоялась XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, власть, управление и право».

В пленарном заседании конференции приняли участие: проректор ГУУ Дмитрий Брюханов, советник при ректорате Сергей Чуев, заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий ГУУ Николай Омельченко, заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Соловьёв, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимир Шаповалов, профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Татьяна Беспалова и другие.

Своим приветственным словом пленарное заседание открыл Дмитрий Брюханов, рассказавший, что конференция проходит уже в четырнадцатый раз и на ней всегда искали ответы на актуальные вопросы государственного управления и развития государственности в России. Также проректор отметил, что в конференции постоянно принимают участие студенты, аспиранты и магистранты не только из ГУУ, но и МГУ, РАНХиГС, Финансового института при Правительстве РФ и других вузов. Проректор упомянул также, что в этом году ГУУ вошёл в топ-5 рейтинга российских вузов «Интерфакс» по направлению «Государственное и муниципальное управление», чему непосредственно способствовала в том числе и работа данной конференции. Дмитрий Юрьевич пожелал участникам интересных докладов и дискуссий.

Первым свой доклад на тему «Государство в XXI веке: процессуальные измерения» прочитал заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Соловьёв. Профессор рассказал об абсолютно глобальной, независимой от политических структур, проблеме современной государственной власти, заключающейся в мощном влиянии на неё крупного бизнеса, осуществляющегося посредством легальных, но находящихся в тени сетевых ассоциаций, которые лоббируют корпоративные интересы. Из-за этого государство вынуждено постоянно стоять перед выбором: решать традиционные задачи по управлению обществом и повышению уровня жизни или сосредоточиться на конкретных интересах корпораций, приносящих определённые дивиденды, но мешающих стратегическому развитию государства. Так как структуры эти полностью закрыты от внешнего наблюдения, на данный момент не представляется возможным более детально рассмотреть их с точки зрения управленческой, политической или исторической науки.

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимир Шаповалов рассказал о становлении и развитии института выборов в России в контексте российских традиций народовластия. В докладе доцент коротко прошёлся по всем историческим этапам выборного права, от выборов князей на Вече до введения системы дистанционного электронного голосования.

Профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Татьяна Беспалова прочитала доклад на тему: «Идеология государственного патриотизма: российский ответ на вызовы политической турбулентности», в котором обратила внимание на плохо проработанную базу современной государственной идеологии и неоднозначному отношению к ней со стороны граждан.

Все доклады вызвали больше количество вопросов не только от студентов и преподавателей в зале, но и со стороны спикеров, включая Дмитрия Брюханова и Сергея Чуева.

После окончания пленарного заседания конференция продолжила работу в секциях.

