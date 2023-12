Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 27 ноября по 2 декабря в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ проходила всероссийская научно-учебная конференция «Молодёжная неделя науки», которая объединила молодых учёных и исследователей. Участники представили инновационные исследования и проекты.

На конференции учёные продемонстрировали свои открытия в самых разных областях: от технологий и инженерии до социальных наук и исследований окружающей среды, подчеркнув глубину и разнообразие растущего научного сообщества России.

В приветственной речи директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин отметил, что в этом году конференция посвящена 125-летию Политеха.

Традиционно мы встречаем гостей из университетов России и зарубежных стран. В этом году в конференции участвует около 900 человек — представители 21 российского вуза, Российско-Армянского университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Всего на 19 секций подали около 600 заявок. В этом году впервые в рамках конференции прошел чемпионат ИПМЭиТ, объединяющий историко-экономическую ассамблею «Студенческая жизнь политехника в XIX-XX веках», деловые игры, кейсы, квиз, круглые столы , —отметил Владимир Энгелевич.

На пленарном заседании выступающие уделили особое внимание развитию российской промышленности, импортозамещению, повышению экономической безопасности и технологической независимости страны, развитию интеллектуальных технологий.

Аспирант ИМПЭиТ, ассистент ВИЭШ Екатерина Авдуевская в докладе представила результаты исследования, посвящённого разработке и апробации методических рекомендаций по моделированию влияния социально-экономических факторов развития на показатель экономической безопасности, чтобы усовершенствовать механизм обеспечения экономической безопасности на региональном уровне (научный руководитель — Ольга Надежина). Аспирант ВШБИ Даниил Иванов рассмотрел основные области применения и потенциальные перспективы использования искусственного интеллекта в авиации. Докладчик подробно рассказал о современных технологиях, преимуществах и перспективах внедрения инноваций для улучшения эффективности, безопасности и экологической устойчивости авиационной индустрии в России (научный руководитель — Константин Фролов).

Аспирант ВШСиТ Кристина Лавская в выступлении представила применение цифровых технологий в обслуживании авиапассажиров, а именно цифрового помощника, который является следующей ступенью развития искусственного интеллекта для повышения качества обслуживания авиапассажиров (научный руководитель — Сергей Барыкин). Доклад аспиранта ВШПМ Андрея Спиридонова был посвящён актуальной проблеме технологической независимости при реализации энергетических проектов в Арктике (научный руководитель — Алексей Фадеев).

Это прекрасная возможность обмена опытом, интересные спикеры и вовлеченная аудитория. Хочется отметить масштабность конференции и содержательную дискуссию, было интересно послушать разные мнения, углубиться в новые детали своей тематики. Спасибо организаторам и участникам , — поделился Андрей Спиридонов.

В рамках культурной программы участники конференции посетили Музей истории СПбПУ, где им провели экскурсию.

По результатам конференции планируется издание сборника трудов, индексируемого в РИНЦ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI