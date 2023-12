Эксперты НИУ ВШЭ рассказали о бюджетах времени на международной конференции в Токио

Source: MIL-OSI Russian Language News

27-30 ноября эксперты Центра исследований бюджетов времени – междисциплинарного проекта НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» – выступили с докладом на конференции Международной ассоциации исследований бюджетов времени (IATUR) в Токио. В конференции приняли участие ученые из 18 стран. В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные со сбором и анализом данных о расходовании времени, а также гендерное неравенство и распределение времени между различными социально-демографическими группами.

Осенью 2023 года эксперты созданного в начале года Центра исследований бюджетов времени (ЦИБВ) стали членами International Association for Time Use Research (IATUR). В ноябре прошла ежегодная 45-ая международная конференция IATUR, где Мария Нагерняк, Наталья Михайлова, Сергей Тер-Акопови Наталья Воронинапредставили доклад Gender inequality in household labor division: cross-national comparison («Гендерное неравенство в распределении домашних обязанностей: кросс-национальное сравнение») в рамках параллельной сессии Gender inequalities in use of time («Гендерные различия в использовании времени»).

Фото: ЦИБВ

На фото слева направо: Наталья Михайлова, Наталья Воронина, Такеши Мизунойя (главный организатор конференции), Мария Нагерняк, Сергей Тер-Акопов

Тема конференции в этом году — «Устойчивое общество и исследования использования времени». Исследования использования времени населением играют важную роль в формировании стратегий и политик, направленных на создание устойчивого общества, где люди могут достичь баланса между работой и личной жизнью, а также максимально эффективно использовать свое время.

На мероприятии с приветственным словом выступил Первый заместитель министра иностранных дел Японии Масатака Окано. Он отметил важность изучения использования времени на государственном уровне. Президент IATUR Игнас Глорьё привлек внимание слушателей к образовавшемуся европоцентризму в сфере изучения бюджетов времени и подчеркнул, что считает верным решение проведение ежегодной международной конференции именно в Азии уже во второй раз. Среди участников конференции в этом году были ученые и представители национальных статистических агентств 18 стран мира: Японии, Республики Корея, Китая, Индии, Канады, Германии, Бангладеша, Колумбии, Турции, Польши, Франции, Австралии, Тайваня, Непала, Италии, Бельгии, Великобритании и России.

В рамках международной конференции участники обсудили вопросы использования времени на трех пленарных заседаниях и шести параллельных сессиях. Темы обсуждений включали проблемы использования времени различными социально-демографическими группами, влияние пандемии COVID-19 на бюджеты времени, социальную политику в отношении использования времени и методологию сбора и анализа данных.

Фото: ЦИБВ

На фото: Наталья Воронина и Сергей Тер-Акопов

«Понимание того, как люди из разных стран используют свое время, распределяют его между разными видами деятельности, – перспективное направление для международных сравнительных исследований. Вместе с тем, когда мы говорим про сравнительные исследования, на первый план выходит вопрос сопоставимости используемых методов сбора и обработки информации. Основной вызов – гармонизировать данные, сделав их действительно сопоставимыми. Еще один вызов – адаптировать методологию сбора информации для разных этапов жизненного цикла: инструмент, который подходит для взрослого населения, вряд ли подойдет для детей раннего возраста. Как раз над разработкой методов сбора информации о бюджетах времени детей сейчас работает наш Центр, и этот вопрос среди прочих мы обсудили на прошедшей конференции», – объясняет директор Дирекции НЦМУ «Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала» Мария Нагерняк.

В ходе шестой параллельной сессии эксперты Центра исследований бюджетов времени рассказали о ситуации с гендерным неравенством в неоплачиваемом труде в России. После долгого перерыва в изучении бюджетов времени россиян с 1990-х годов в России появился Центр, который прицельно изучает использование времени. Эксперты отметили, что в России женщины несут основное бремя домашней работы, а именно стирки, уборки, глажки и пр. и только в 5 видах домашней деятельности мужчины участвуют больше женщин: уборке придомовой территории, выращивании культур для собственного конечного использования, переработке и удалении мусора, передвижениях в связи с производством товаров для собственного использования, обслуживании и мелком ремонте транспортных средств.

Сотрудники ЦИБВ собрали историческую базу данных, которая включает в себя показатели структуры бюджетов времени с 1907 года по настоящее время. Было показано, что за последние 100 лет гендерный разрыв в неоплачиваемом труде в России снижается. А также было показано, что одним из самых важных факторов этого разрыва является социально-культурные установки.

«Бюджеты времени используются в качестве индикаторов качества жизни во многих странах. Соответственно, мы можем анализировать благополучие через то, как люди используют свое время наряду с другими факторами. Мы видим, что, например, по сравнению с другими странами мексиканцы очень много работают, а итальянцы много отдыхают. Но чтобы сделать рекомендации об улучшении качества жизни в этих странах, нужно посмотреть еще много факторов, влияющих на социальную ситуацию в стране, например, о культурных различиях, ценностных ориентациях граждан и т.д. Если стремиться к балансу между работой и личной жизнью, повышением качества жизни, снижению неравенства, то вероятно нужно смотреть на опыт стран, где уровень благополучия и этого неравенства минимален. Так, мы можем смотреть на социальную политику таких стран. Получается, знания о бюджетах времени не только показывают, как люди используют свое время, но и открывают новые горизонты для исследований», – добавляет эксперт Центра исследований бюджетов времени Наталья Михайлова.

Одной из важнейших задач XXI века является достижение устойчивого развития общества. Организация Объединенных Наций установила Цели устойчивого развития на 2030 год, но человечество столкнулось с трудностями в достижении этих целей, особенно после пандемии. Для решения этой задачи необходимо обратиться к междисциплинарным исследованиям использования бюджетов времени. Конференция в Токио стала международной площадкой для докладчиков и участников из самых разных стран, предоставив им возможность обсудить свои исследовательские идеи по этой крайне актуальной сегодня теме. По итогам конференции сотрудники Центра исследований бюджетов времени не только представили доклад о бюджетах времени в России, который широко обсуждался после сессии, но и договорились о дальнейшем сотрудничестве с учеными из других стран.

«Участники конференции были рады, что Россия наконец вступает в IATUR, ведь у нас действительно богатая история изучения бюджетов времени, и внушительные массивы данных собираются прямо сейчас», – объясняет младший научный сотрудник Центра исследований бюджетов времени Сергей Тер-Акопов.

«Одним из направлений будущего международного сотрудничества могут быть данные, которые собираются в обследованиях бюджетов времени в России и за рубежом: методология позволяет объединять данные обследований в разных странах в единую базу, и создание такой базы позволит получать прорывные научные результаты, которые помогут решить многие социальные проблемы, потому что бюджеты времени – это важнейшая составляющая качества жизни людей», – подчеркивает эсперт Центра исследований бюджетов времени Наталья Воронина.

(Выступление прошло в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-325).

