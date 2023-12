Финансовые новости: Страхование ответственности перевозчиков: снижение нижней границы тарифа и введение тарифа для такси

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает снизить на 20% минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта: междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом.

Новые значения тарифа предусмотрены проектом указания Банка России. Документ также устанавливает границы тарифа для легкового такси. Минимальная стоимость полиса ОСГОП для него составит 1,3 тыс. рублей в год, максимальная — 5,4 тыс. рублей. По закону с 1 сентября 2024 года таксисты обязаны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики (кроме метрополитена). Страховщики в пределах установленного Банком России коридора будут определять базовый тариф для расчета стоимости полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя в зависимости от его индивидуального риск-профиля. Введение для такси такого обязательного вида страхования повышает финансовую защищенность пассажиров: выплата за причинение вреда здоровью при перевозке будет начисляться в пределах лимита в 2 млн рублей. Фото на превью: Victor Prilepa / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI