Финансовые новости: Сведения о направлении арбитражному управляющему предложения о представлении его кандидатуры арбитражному суду в деле о банкротстве финансовой организации

Согласно статье 26 Закона Банк России ведет единый реестр в сфере финансового рынка, который содержит наименование СРО, дату принятия решения о включении в реестр, виды деятельности, в отношении которых СРО осуществляет саморегулирование, ИНН, ОГРН, адрес, а также список членов СРО.

Согласно статье 33 Закона саморегулируемые организации, объединяющие кредитные потребительские кооперативы, были включены в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка со дня вступления в силу Закона с присвоением статуса СРО.

Законом предусмотрена обязанность для финансовых организаций, перечисленных в части 1 статьи 3 Закона, стать членом одной из саморегулируемых организаций в течение ста восьмидесяти дней со дня получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности, осуществляемого финансовой организацией.