Финансовые новости: Новый выпуск ЦФА размещен на Московской бирже

4 декабря 2023 года на Московской бирже состоялось размещение нового выпуска ЦФА, эмитентом которого стала компания Ростелеком.

Выпуск структурирован в форме денежных требований с возможностью вторичного обращения на платформе операторе обмена Московской биржи. Объем выпуска составил 200 млн рублей, срок обращения – 4 дня, ставка – 15,26% годовых.

Выпуск позволил компании Ростелеком расширить инфраструктуру заимствований за счет выхода на рынок цифровых финансовых активов.

3 августа 2023 года Группа “Московская Биржа” получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО Московская Биржа). Московская биржа первой на российском рынке получила лицензию оператора обмена и остается единственным оператором обмена на рынке ЦФА.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



