Финансовые новости: Марина Починок признана лучшим независимым директором России

Независимый директор Московской биржи Марина Починок стала победителем XXI премии “Топ-1000 российских менеджеров” в номинации “Независимый директор”.

Александр Каменский, директор департамента корпоративного управления Московской биржи, вошел в шорт-лист премии в номинации “Директор по корпоративному управлению”.

Официальная церемония награждения лауреатов премии состоялась 5 декабря 2023 года.

“Топ-1000 российских менеджеров” – ежегодная деловая премия в области менеджмента, организаторами которой выступают Ассоциация менеджеров и ИД “Коммерсантъ”. Премия присуждается победителям ежегодного рейтинга Топ-1000 – лидерам российского бизнеса с непревзойденной деловой репутацией, которые внесли заметный вклад в развитие своих компаний, отраслей, российской экономики. Победителей выбирает профессиональное сообщество.

Марина Починок входит в Наблюдательный совет Московской биржи с 2022 года, является признанным российским экспертом в области управления персоналом, консультантом в области организационного развития, управления изменениями, развития команд. С отличием окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук. Марина обучалась в ведущих бизнес-школах INSEAD, Oxford. Сертифицированный коуч ICF, Immunity to Change, Minds at Work (Гарвард), сертифицированный консультант по управлению изменениями (Prosci). Имеет сертификат “Профессионал в сфере человеческих ресурсов” института международного менеджмента Thunderbird. Бизнес-лидер с более чем 20-летним опытом работы на топ-позициях в различных российских и международных компаниях, экс-вице-президент по персоналу и волонтерам Оргкомитета “Сочи 2014”. Профессор бизнес-школы Сколково. Удостоена высоких наград, включая орден Почета, медаль Президента РФ, нагрудный знак “За милосердие и благотворительность” Министерства образования и науки и др.

Александр Каменский в течение последних 10 лет отвечает за систему корпоративного управления Группы “Московская Биржа”. До прихода на биржу Александр в течение 10 лет развивал корпоративное управление в крупнейших организациях банковского сектора, электроэнергетики и в нефтяной отрасли, в том числе в МДМ-банке, Энел ОГК-5, ТНК-ВР и ряде других крупных компаний. Александр с отличием окончил юридический факультет МГУ им. М. Ю. Ломоносова, является выпускником программы лидерства европейской школы бизнеса INSEAD и имеет сертификат директора Британского института директоров.



