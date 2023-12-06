Финансовые новости: Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 29 миллионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам ноября 2023 года достигло 29,2 млн, ими открыто 50,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,7 млн частных инвесторов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 33%, на спот-рынке валюты – 16%, на срочном рынке – 68%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в ноябре составил 66,4 млрд рублей, на рынке акций – 22,2 млрд рублей, в БПИФы – 40,6 млрд рублей.

Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,53 млн), Московская область (1,66 млн), Санкт-Петербург (1,26 млн), Краснодарский край (1,1 млн), Республика Башкортостан (985 тыс.), Свердловская область (984 тыс.), Республика Татарстан (911 тыс.), Ростовская область (876 тыс.), Челябинская область (769 тыс.), Самарская область (685 тыс.).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в ноябре увеличилось на 54 тыс. и составило 5,76 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 204,8 млрд рублей, в структуре оборота 78,8% – сделки с акциями, 9,6% – с облигациями и 11,6% – с паями фондов.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (573 тыс. счетов), Московская область (340,2 тыс.) и Санкт-Петербург (275,8 тыс.). За ними следуют Свердловская область (192,5 тыс. счетов), Краснодарский край (184 тыс. счетов) и Республика Башкортостан (180,8 тыс. счетов).

В ноябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов[1] были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7,3% соответственно), акции Газпрома (15,5%), ЛУКОЙЛа (14,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,7%), акции Норникеля (6,5%), Роснефти (5,9%), Яндекса (5,8%), НОВАТЭКа (3,8%) и Магнита (3,8%).

Наибольший интерес частные инвесторы в ноябре 2023 года проявили к ОФЗ, замещающим облигациям и еврооблигациям Минфина.

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (36,9%), в активы денежного рынка AKMM (15%), в инструменты денежного рынка SBMM (12,1%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (8,9%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (3%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности “брутто” EQMX (3%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,9%), фонд инвестиций в золото GOLD (2,8%), в российские акции AKME (2,2%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (1,7%).

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

[1] Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату.



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