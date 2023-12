Финансовые новости: Банк России разработал рекомендации финансовым организациям по учету климатических рисков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Документ предлагает финансовым организациям на основе потенциальных сценариев проанализировать возникающие климатические риски и создать системы их мониторинга. В рекомендациях также описаны меры по снижению неблагоприятных последствий таких угроз и подходы к раскрытию информации.

Основные торговые партнеры России, в том числе и дружественные страны, продолжают переход к низкоуглеродной экономике и вводят новые меры климатического регулирования, которые в перспективе будут влиять на международную торговлю. Российская экономика также уязвима перед климатическими рисками из-за высокой углеродоемкости и географических факторов. В частности, в последнее время увеличивается частота и ущерб от опасных природных явлений, связанных с изменением климата. Все эти уязвимости могут негативно влиять на прибыль и стоимость активов нефинансовых компаний, домохозяйства и других клиентов финансовых организаций, что может создавать системные угрозы. Банк России в 2024 году планирует дополнительно подготовить рекомендации для банков о том, как учитывать такие риски во внутренних процедурах оценки достаточности капитала. Фото на превью: Юрий Смитюк / ТАСС

