Финансовые новости: Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Банк России зафиксировал ряд недобросовестных сделок, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов. Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»: передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов;

торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль;

наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов;

обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом;

апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом. Банк России обращает внимание, что такие действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов по решению регулятора могут быть ограничены биржевые операции (заблокированы торговые счета), а инвестор привлечен к ответственности. Недобросовестными являются также операции с использованием инсайдерской информации (информация, которая не была распространена и стала известна инвестору и распространение которой может оказать существенное влияние на цены торгуемых инструментов). Для того чтобы не допустить нарушений, Банк России рекомендует инвесторам обращаться за более подробными разъяснениями к обслуживающему их брокеру. Фото на превью: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

