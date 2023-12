Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты столичного Департамента финансов и центра финансовой грамотности Москвы расскажут студентам, как психология влияет на личные сбережения, какие кредиты можно назвать хорошими и плохими, почему важно составлять финансовый план и какие навыки будут востребованы на рынке труда.

«Новый проект ориентирован на студентов неэкономических и нефинансовых специальностей. Центр финансовой грамотности Москвы при столичном Департаменте финансов подготовил разнообразные познавательные мероприятия. Активность — это деятельное участие в чем-либо. Сами вузы выбирают наиболее интересные для обучающихся темы и форматы занятий: лекции, мастер-классы, квизы. Для учебных заведений это прекрасная возможность дополнить образовательную программу элементами финансового просвещения, а для студентов — бесплатно получить актуальные знания от ведущих экспертов», — отметила Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.

Психология и финансы

По мнению экспертов центра финансовой грамотности, психологические ловушки, такие как «жадность», «чужие деньги», «стадное чувство», «я и сам все знаю», мешают людям эффективно и рационально распоряжаться своими средствами. Распространенные ошибки — пренебрежение деньгами и отсутствие должного их учета, необязательные расходы, игнорирование скидок и налоговых вычетов. Скорректировав некоторые психологические установки, можно улучшить свою финансовую дисциплину и материальное положение.

Как распознать мошенников

Одной из самых востребованных тем марафона стало противодействие мошенникам. Эксперты центра финансовой грамотности и Банка России рассказывают о различных приемах, которыми пользуются злоумышленники, а также о способах хищения денег через украденные данные банковских карт, персональные данные, пароли и логины от аккаунтов онлайн-сервисов, подставных лиц.

Эксперты описывают виды и способы фишинга, целью которого является хищение конфиденциальной информации путем рассылки электронных писем, СМС-уведомлений, сообщений в мессенджерах или соцсетях, а также учат отличать фишинговые сайты от настоящих. Кроме того, специалисты советуют завести отдельную банковскую карту для интернет-покупок, не переходить по неизвестным ссылкам, установить двухфакторную аутентификацию и антивирусные программы на все гаджеты. Для тех, кто все же стал жертвой мошенников, тоже есть алгоритм: заблокировать карту, сообщить о мошенничестве в банк в течение суток и написать заявление в полицию.

По словам заместителя начальника отдела защиты информации Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Потехина, кибербезопасность — это то, что касается каждого, чем бы он ни занимался, и поэтому так важно рассказывать студентам и всем будущим специалистам об основах информационной безопасности, объяснять им принципы цифровой гигиены.

Слушатели признаются, что им было интересно взглянуть на проблемы кибермошенничества со стороны профессионалов.

«Эксперты дают уникальную и полезную информацию, разбирают конкретные кейсы. Хорошо, что такие мероприятия проводятся, это актуально, особенно для студентов. Я считаю, очень важно общаться с компетентными в вопросах финансовой безопасности людьми, узнавать про социальную инженерию, приемы мошенников и способы противостояния им», — поделился впечатлениями студент Российского института театрального искусства — ГИТИС Алексей Казаков.

Как избежать финансовых ошибок

Не иметь финансового плана, злоупотреблять кредитными картами и потребительскими кредитами, не знать, как увеличить личный доход, — частые ошибки в управлении денежными средствами. Исправить или не допустить их помогает Марина Плигина, лектор Российского общества «Знание».

«Любая свобода начинается с финансовой. Жизненно важно научиться грамотно распоряжаться доступными деньгами и составлять свою стратегию достижения финансового благополучия», — убеждена Марина Плигина.

На ее лекциях студенты учатся правильно ставить финансовые цели, вести бюджет методом шести конвертов, узнают, почему важно страховать жизнь и имущество и нужно ли экономить на кофе.

«Важно, что эксперты общаются со студентами на доступном молодежном языке, рассказывая о тех вещах, которые мы, ввиду специальности, возможно, знаем не очень хорошо. Наиболее интересно мне было послушать про кредитование и банковские вклады. Мы, конечно, наслышаны об опасностях кредитов, каких-то особенностях вкладов, но подробно нам это раньше не объясняли», — рассказала студентка Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Василиса Макеева.

Навыки будущего

Финансовый блогер Светлана Толкачева рассказывает, какие навыки становятся более востребованными в цифровом мире, что такое STEM-образование и цифровой интеллект, а также что изучать сегодня, чтобы больше зарабатывать в будущем и повысить свою ценность как специалиста на рынке труда.

К новому проекту уже присоединились Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Университет Правительства Москвы, Московский государственный лингвистический университет.

Повысить финансовую грамотность всегда можно на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-канале столичного Департамента финансов. Все желающие также могут пройти финансовый чекап и получить персональные рекомендации по дальнейшему финансовому просвещению.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI