Татьяна Илюшникова: Господдержка помогает самозанятым масштабировать бизнес

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министерство экономического развития РФ представило статистику по самозанятым гражданам в России с 2020 по 2023 год.

«В России количество самозанятых достигло 9 млн человек. По сравнению с прошлым годом рост составил 37%. Число самозанятых растет во всех без исключения регионах. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом показали: Республика Ингушетия (на 63%), Республика Адыгея (на 49%), Республика Крым (на 47%), Краснодарский край (45%), Иркутская область (на 45%), Ставропольский край (на 43%), Оренбургская область (на 42%). Важной тенденцией стало увеличение числа молодых самозанятых: более половины самозанятых (53%) – младше 35 лет, 23% из них – младше 25 лет. При этом процент предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год. Еще одной тенденцией становится увеличение количества женщин-самозанятых: с 2020 года доля женщин увеличилась с 39% до 45%», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Регионы-лидеры по количеству самозанятых определены в трех категориях в соответствии с количеством субъектов МСП в этих регионах.

В категории «А» в топ-10 вошли: г. Москва (1,5 млн человек), Московская область (более 620 тыс. человек), г. Санкт-Петербург (более 570 тыс. человек), Краснодарский край (более 420 тыс. человек), Республика Татарстан (почти 300 тыс. человек), Ростовская область (более 250 тыс. человек), Свердловская область (почти 250 тыс. человек), Самарская область (более 200 тыс. человек), Новосибирская область (почти 190 тыс. человек), Челябинская область (180 тыс. человек).

В категории «В» – Воронежская область (111 тыс. человек), Тюменская область (102 тыс. человек), Алтайский край (почти 99 тыс. человек), Омская область (98 016 тыс. человек), Саратовская область (96 тыс. человек), Ленинградская область (95 тыс. человек), Кемеровская область (94 тыс. человек), Оренбургская область (84 тыс. человек), Приморский край (82 тыс. человек), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (71 тыс. человек).

В категории «С» в топ-10 вошли: Чеченская Республика (114 тыс. человек), Кабардино-Балкарская Республика (69 тыс. человек), Республика Северная Осетия-Алания (38 тыс. человек), Забайкальский край (32 тыс. человек), Орловская область (28 тыс. человек), Курганская область (28 тыс. человек), г. Севастополь (27 тыс. человек), Мурманская область (26 тыс. человек), Новгородская область (25 тыс. человек), Псковская область (23 тыс. человек).

При этом в новых регионах России уже зарегистрированы почти 15 тысяч самозанятых.

«Популярность режима объясняется доступностью регистрации и простотой ведения дела. Это один из самых удобных способов стартовать в бизнесе, попробовать себя в качестве предпринимателя. Кроме того, для них действует суперльготный вид налогового режима – ставки составляют всего 4% и 6%. Также самозанятые могут воспользоваться самыми разными мерами поддержки – льготное кредитование, имущественная поддержка, бесплатные обучающие программы, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в социальных сетях, участие во всероссийских выставках. При этом господдержка позволяет создавать условия, благодаря которым самозанятые развивают свое дело и переходят в полноценное предпринимательство – оформляют ИП или ООО, создают рабочие места, масштабируются», – добавила Татьяна Илюшникова.

Более 90% от всех сфер деятельности занимают услуги, остальное – производство продукции. Самые распространенные услуги связаны с недвижимостью (более 13%): строительство, аренда квартир, ремонт и отделка квартир, бытовой ремонт, риелторские услуги. На втором месте – транспортные услуги (более 11%): перевозка пассажиров и перевозка грузов, услуги водителя, автомойка, автосервис, аренда машин. На третьем – услуги в сфере красоты (более 9%). На четвертом месте – консалтинг и образовательные услуги (более 8%): репетиторство, консультирование в целом, налоговые консультации, финансовые, бухгалтерские и юридические услуги. На пятом месте сфера цифровых услуг (7,7%) – программирование, верстка и дизайн, проектирование, веб-мастеринг, техническая поддержка, техобслуживание.

Наименее распространенные, однако ежегодно набирающие обороты услуги – это услуги, связанные с животными (передержка животных, кинология, дрессировка, груминг, вакцинация животных), и социально важные услуги (социальная помощь, услуги сиделки и логопеда, переработка отходов). Также растет количество мастеров и ремесленников – кузнецы, столяры, реставраторы, и самозанятых в сфере креативных индустрий (фотографы, модельеры, художники).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI