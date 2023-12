С 10 декабря пригородные электрички будут следовать по новому графику

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ежегодно начиная со второго воскресенья декабря электропоезда в пределах Московского транспортного узла следуют по новому расписанию. В этом году изменения вступят в силу с 10 декабря. Их подготовили с учетом анализа актуального пассажиропотока для того, чтобы сделать график максимально удобным для каждого направления.

В этом году специалистам Центральной пригородной пассажирской компании и Московской железной дороги удалось уменьшить интервалы движения некоторых поездов. За счет открытия МЦД-3 и МЦД-4 на всех направлениях увеличилось количество рейсов: 4174 — по рабочим дням и 3908 — по выходным. Это соответственно на 544 и 652 больше, чем в прошлом году.

Кроме того, назначено 13 дополнительных пригородных поездов, продлены маршруты следования еще 33. Сокращено время в пути для восьми электричек, а для шести назначены дополнительные остановки и изменен порядок курсирования.

На Белорусском и Савеловском направлениях (МЦД-1) назначили два новых поезда: Лобня — Можайск и Савеловский вокзал — Дмитров. Электричка № 6301 Икша — Голицыно будет делать дополнительные остановки на платформах Отрадное, Здравница, Дачное. Продлены маршруты шести пригородных поездов, а также восстановлены два рейса Дубна — Одинцово и 10 рейсов Москва — Одинцово.

На Курском и Рижском направлениях (МЦД-2) назначили два поезда Серпухов — Волоколамск и один Серпухов — Царицыно, а также продлили маршрут одного поезда. Движение поезда Москва —Тула ускорено на 20 минут, восстановлен поезд № 6504 Дедовск — Стрешнево. Кроме того, специалисты продлили маршрут девяти пригородных электричек.

На Казанском направлении продлили маршруты двух поездов.

На МЦД-4 ускорили движение поездов на участке Железнодорожная — Апрелевка на 10 минут (время хода поездов по этому маршруту составляет два часа, на участке Апрелевка — Железнодорожная — 1 час 58 минут). Кроме того, на Калужском и Горьковском направлениях продлили маршруты 14 пригородных поездов, а также ускорили маршрут следования пяти экспрессов: Москва — Владимир, Крутое — Москва, Москва — Захарово (на 10 минут), Москва — Петушки и Москва — Владимир (на 19 минут). Помимо этого, назначили семь дополнительных электричек.

На Павелецком направлении сократили время в пути двух поездов Москва — Узловая (на 16 минут — по маршруту Москва — Узловая, на шесть минут — в обратном направлении), продлили маршрут одного поезда и назначили три дополнительных.

На Ярославском направлении в час пик назначили дополнительный поезд Пушкино — Ярославский вокзал и продлили маршрут следования одного поезда. Кроме того, появились дополнительные остановки на остановочных пунктах Соколовская, Подлипки-Дачные электрички № 6559 Щелково — Ярославский вокзал.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении.

