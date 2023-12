Студенты из российских и зарубежных вузов в рамках деловой игры смоделировали переговорные процессы ЕАЭС

Source: MIL-OSI Russian Language News

В МГИМО завершилась деловая игра по моделированию работы одного из самых перспективных интеграционных объединений современности – Евразийского экономического союза. В очном этапе проекта приняли участие более 200 студентов, обучающихся на факультетах по юриспруденции, политологии, экономике, финансам и государственному управлению, не только из российских вузов, но и из университетов Армении, Киргизии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Туркмении, Молдовы, Таджикистана, Монголии, Узбекистана, Мьянмы, Перу и Италии.

В течение трех дней студенты примеряли на себя задачи различных участников интеграционного объединения. Одни вживались в роль представителей стран-участниц ЕАЭС, другие – выполняли функции государств-наблюдателей. И все вместе – в игровой форме воспроизводили регламент работы и процессуальные особенности переговорных процессов реально существующих органов Союза: Высшего совета ЕАЭС, Евразийского межправительственного совета, Совета и Коллегии Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.

«В МГИМО стало доброй традицией проведение деловых игр по моделированию работы ключевых органов различных международных организаций и объединений, таких как ООН, БРИКС, ШОС, АТЭС. В год председательства России в органах ЕАЭС в этом списке появился Евразийский экономический союз», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на торжественной церемонии открытия деловой игры.

Замминистра обратил внимание на важную роль образовательного этапа, который участники «Модели ЕАЭС» проходили в течении ноября. Предварительный этап состоял из лекций и мастер-классов ведущих экспертов в области развития интеграционных процессов, экономики и финансов. По окончании обучения участники, успешно справившиеся с итоговым тестированием, получили сертификаты государственного образца о прохождении курса повышения квалификации и приглашение на очную игру.

В игровой форме участники очного этапа моделировали совещания для обсуждения непростых вопросов международной повестки, выходящих за рамки традиционного списка тем торгово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС. Среди них – вопросы сотрудничества в сфере освоения космоса и искусственного интеллекта, перспективы внедрения цифровой валюты во взаимных расчетах, приоритетные направления по обеспечению технологического суверенитета, а также правовые основы формирования общего рынка газа.

«Формат деловой игры позволяет каждому участнику в полной мере ощутить многогранность переговорных процессов, проверить на практике свои способности к конструктивным переговорам, научиться самостоятельно вырабатывать позиции и принимать коллегиальные решения с учетом интересов всех стран-участниц ЕАЭС, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Уверен, что полезный опыт, полученный в течение этих нескольких дней, пригодится ребятам в будущей профессиональной карьере, подогреет их интерес к теме интеграции, а кого-то, возможно, даже мотивирует на то, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с развитием интеграционных процессов в ЕАЭС».

В рамках мероприятия выступили Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

