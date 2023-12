Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столица во второй раз возглавила зеленый рейтинг регионов Российского экологического оператора. Как и в прошлом году, первое место в нем она разделила с Московской областью. Второе и третье место заняли Тульская и Нижегородская области соответственно.

При оценке деятельности регионов учитывали количество населения, прибегающего к раздельному накоплению отходов, а также динамику показателей обработки и утилизации. Важное место в рейтинге уделили и образовательной, разъяснительной работе с местными жителями, проведению экологических акций и мероприятий, участию волонтерских движений. Кроме того, оценивались уровень социальной удовлетворенности обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), планы по снижению их захоронения до 2024 года и бесперебойность оказания услуги.

Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам экологической ситуации в городе и состояния окружающей среды, а также заботе о здоровье населения. С каждым годом все больше москвичей присоединяется к различным экологическим программам.

Один из примеров эффективного взаимодействия — программа раздельного сбора мусора. До ее начала, в 2019 году, выделили 450 тысяч тонн вторсырья. В 2020 году эта цифра выросла почти в два раза и составила свыше 880 тысяч тонн. В 2021 году на переработку отправили более одного миллиона тонн вторсырья, а в 2022 году — около 1,5 миллиона тонн. За девять месяцев этого года на утилизацию ушло около 1,2 миллиона тонн вторичного сырья. Прогнозируется, что объемы выделенного вторсырья за 2023 год вновь превысят показатель предыдущего года.

Программа по раздельному накоплению отходов действует в столице с 2020 года. Для удобства выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы было установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов осуществляют около одной тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.

Зеленый рейтинг регионов разработан Российским экологическим оператором для аналитики и оценки объективной картины в регионах страны в части строительства объектов инфраструктуры, предоставления коммунальных услуг по обращению с ТКО, темпов и эффективности внедрения раздельного сбора отходов, а также реализации мероприятий по экологическому просвещению населения.

