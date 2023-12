Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Подписание соглашения. Слева: главный специалист по связям с общественностью и средствами массовой информации Управления государственного реестра объектов культурного наследия Анна Марченкова; начальник отдела по связям с общественностью и работе со средствами массовой информации КГИОП Ксения Черепанова; главный специалист КГИОП Антон Савчёнок; начальник управления сохранения исторической среды Екатерина Козырева. В центре: Сергей Макаров; Светлана Головина. Справа: проректор по научной работе СПбГАСУ Евгений Королев; заведующий кафедрой строительных материалов и метрологии СПбГАСУ Юрий Пухаренко; профессор кафедры технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ Алексей Харитонов; начальник управления информационной политики и маркетинга СПбГАСУ Ксения Егорова

Сергей Макаров и Светлана Головина

СПбГАСУ 5 декабря посетила делегация Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП). Сергей Макаров, председатель КГИОП, и Светлана Головина, первый проректор СПбГАСУ, подписали соглашение о предоставлении вузу образцов штукатурных растворов и других отделочных материалов дома архитектора Александра Брюллова из находящейся на хранении в КГИОП коллекции.

Результаты исследования будут использованы для реставрации исторического здания. Сергей Макаров подчеркнул – комитету нужна научная база СПбГАСУ. Светлана Головина сообщила, что первый этап исследований планируется завершить в феврале следующего года.

Делегация КГИОП осмотрела лабораторию кафедры технологии строительных материалов и метрологии, где будут исследовать образцы. Юрий Пухаренко, заведующий кафедрой, выразил уверенность – обширная инструментальная база позволит найти ответы на все вопросы.

Сергей Черевко, старший преподаватель кафедры строительных материалов и метрологии СПбГАСУ, проводит предварительное исследование образца с помощью оптического микроскопа

«Исследование вещественного состава образцов исторических материалов для нас задача не новая. Мы постоянно сталкиваемся с исследованием структуры, минерального, химического состава различных стройматериалов. При этом наличие лишь одного оборудования мало помогает в качественном и количественном описании состава материала. Требуются глубокие знания по материаловедению, грамотный подход к анализу результатов, совмещение различных подходов к изучению образцов. Кому, как не нашей кафедре, заниматься такими вопросами», – прокомментировал Алексей Харитонов, профессор кафедры технологии строительных материалов и метрологии.

По мнению Алексея Харитонова, смысл любой реставрации – сохранить здание не только визуально, но и материально. Предоставленные образцы ценны своим историзмом. Прилагаемый к ним акт составлен 9 апреля 1947 г., что повышает шансы не перепутать оригинальные слои с «новоделом». Согласно документу, шесть образцов фасадной отделки были отобраны с разных сторон здания.

Учёные будут исследовать их на минералогический, элементный, химический, спектральный состав. Определят вид связующего, минеральные добавки, заполнители. Установят характерные особенности. Всё это поможет выбрать соответствующий реставрационный материал, максимально приближённый по составу и по свойствам к оригиналу; подобрать цвета, полностью соответствующие первоначальному замыслу; дать рекомендации по обеспечению максимальной сохранности здания.

Дом архитектора А. П. Брюллова – исторический особняк на Васильевском острове Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Кадетская линия, 21. Построен в 1784 г., в 1845 г. перестроен по собственному проекту владельца – архитектора Александра Брюллова. С 1907 по 1918 г. дом принадлежал зодчему Павлу Сюзору, создавшему здесь Музей старого Петербурга, коллекции которого стали основой музея истории города. В августе 2023 г. КГИОП согласовал проект реставрации, ремонта и приспособления для современного использования, в октябре выдал разрешение на проведение работ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI