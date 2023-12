Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Одним из перспективных партнёров Политехнического университета по работе со студентами является Государственный Эрмитаж — во многом благодаря руководителю сектора систем кондиционирования, вентиляции и КИПиА реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», послу Политеха Кириллу Тамбовцеву.

В 2022 году послы Политехнического университета предложили проводить профориентационные экскурсии для студентов на предприятия, в организации и банки, где работают выпускники вуза. Благодаря этому студенты профильных институтов СПбПУ получили возможность знакомиться с особенностями конкретных специальностей и спецификой работы в различных компаниях, получать консультации о трудоустройстве в них.

В 2023 году состоялось семь экскурсий в реставрационно-хранительский центр (РХЦ) Государственного Эрмитажа «Старая Деревня». В них приняли участие более 100 студентов Политеха из разных институтов, а также выпускники и преподаватели университета.

Как отмечает посол Политеха Кирилл Тамбовцев: Государственный Эрмитаж — музей мирового уровня. Для обеспечения сохранности культурных ценностей, которые создавались веками, в сегодняшнем технологичном обществе необходимо применение современных технических средств и информационных систем. Создание постоянного микроклимата, учёт миллионов единиц хранения, электронные охранные системы, защитные противопожарные системы, лаборатории различного уровня анализа и реставрации экспонатов требуют высокой квалификации и профильного образования персонала. Государственный Эрмитаж и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого сотрудничают в области обмена знаниями, проведения технических экскурсий и практических занятий со студентами. Наиболее перспективные молодые специалисты связывают свой профессиональный путь с нашим музеем .

Экскурсия в РХЦ Государственного Эрмитажа состоит из двух частей. Первая — техническая, во время которой её участники посещают инженерные корпуса музея. Там Кирилл Тамбовцев знакомит их с самыми современными инженерными технологиями энергосбережения, работой систем автоматизации и диспетчеризации, локальными инженерными решениями поддержки параметров климата фондохранилища, а также с альтернативной энергетикой — работой 97 солнечных батарей общей мощностью 20 кВт.

Маршрут второй экскурсии проходит через экспозиционные залы: каретный, зал гардероба Петра I, мебельный и зал часов. В этой части экскурсии гостям показывают уникальные экспонаты, многие из которых представляют собой шедевры русского, западноевропейского и восточного искусства. Именно для их сохранности функционируют сложные технологические системы поддержки микроклимата в помещениях РХЦ.

После экскурсии в Государственный Эрмитаж директор Высшей школы общественных наук Анастасия Лисенкова отметила: Педагогам и магистрам Политеха была предоставлена уникальная возможность не только посетить реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа, но увидеть и понять, как работает комплекс оборудования фондохранилища и консервации. Повышенные требования к инженерным решениям для обеспечения сохранности редких предметов позволили создать действительно современный, очень технологичный комплекс зданий, в котором поддерживается особый климат и система безопасности. Температурный контроль, поддержание необходимой влажности, пожароохранные системы, программные средства контроля — всё это было специально разработано для фондохранилища Государственного Эрмитажа. Все здания комплекса представляют собой архитектурно законченную композицию с уникальным инженерным каркасом, интересными экспозициями и в целом являются новым центром притяжения для петербуржцев .

Эта экскурсия помогла мне расширить знания технических и инженерных аспектов в области теплоэнергетики. Большое спасибо Политеху и сотрудникам Эрмитажа! — поделился студент Института энергетики Дмитрий Егоров.

В ближайшее время планируется заключение нового соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Политехническим университетом, которое расширит сферы взаимодействия с учётом актуальных направлений и проектов. Партнёрство крупнейшего музея России и ведущего технического вуза страны имеет большой потенциал в научно-исследовательской, экспертной и информационно-аналитической работе, а также в вопросах просвещения, образования и связей с общественностью.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI