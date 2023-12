Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские школьники могут сдать демонстрационный экзамен и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Проверить свои навыки смогут ученики 12–18 лет, которые занимаются по дополнительным программам углубленного уровня. Регистрация продлится до 14 января», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году экзамен пройдет в два этапа. Отборочный (дистанционный) состоится в январе — феврале на образовательной платформе Moodle. Например, в задании по компетенции «Разработка настольных приложений» необходимо решить задачи по информатике, а также продумать и создать компьютерную программу c графическим интерфейсом.

Заключительный этап будет очным, он продлится с марта по май на площадках федеральных вузов Москвы. Школьникам предстоит решить задачи в сфере программирования и электроники, сделать эскизный дизайн-проект изделия и выполнить другие задания.

Список компетенций, вузов-партнеров и условия сдачи экзамена можно узнать на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI