Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин поздравил редакцию газеты «Вечерняя Москва» со 100-летием.

«На протяжении века, изо дня в день, яркая, неповторимая и уважаемая “Вечерка” ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии. Для многих поколений читателей это источник оперативной и объективной информации, интересный собеседник и верный друг. Сегодня одна из старейших городских газет приумножает свои богатые традиции и динамично развивается вместе с Москвой», — отметил Сергей Собянин.

Коллектив газеты расширяет круг выпускаемых изданий, открывает новые востребованные форматы, создает на базе медиацентра общественные клубы, активно участвует в социально значимых городских проектах.

Коллектив газеты глубоко чувствует жизнь столицы, и это помогает создавать качественный контент, который находит живой отклик у москвичей.

«Убежден, что “Вечерняя Москва” будет и впредь задавать высокие стандарты журналистики, вносить большой вклад в развитие столичной прессы и быть участником добрых перемен в жизни нашей любимой Москвы», — добавил Сергей Собянин.

История «Вечерки» берет начало 6 декабря 1923 года. Во времена Великой Отечественной войны газета не прекращала свою работу ни на один день.

Познакомиться с историей развития газеты, а также узнать интересные факты из жизни «Вечерки» можно до 15 января 2024 года в Музее Победы на Поклонной горе. Там работает выставка «“Вечерняя Москва”. 100 лет на передовой».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI