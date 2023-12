Собянин: Планируем до конца года открыть съезд с Нижегородской улицы на ТТК

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Новый въезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) планируется открыть до конца года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Здесь уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения. Заканчиваем строительство двух подземных пешеходных переходов в районе дома 102 на Нижегородской улице», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Улучшение транспортной инфраструктуры продолжается и в других районах. Так, в Москворечье-Сабурове строится многоуровневая развязка для съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону области. Проект подразумевает возведение эстакады длиной более 300 метров и строительство дорог общей протяженностью 1,7 километра. На Каширском шоссе также реконструируют пешеходный переход возле дома 57.

Движение на эстакаде должно открыться уже к следующему лету.

«Таким образом закончим развитие шестого участка южного направления МСД», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, специалисты приводят в порядок улицу Кульнева в районе Дорогомилово на западе столицы. Ремонт проведут на участке длиной 1,1 километра от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта, там также сделают въезды в жилые кварталы и парковочные площадки. Планируется, что работы завершатся до 2026 года.

