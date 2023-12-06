Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс. рабочих мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы одобрило планы строительства двух логистических комплексов в поселении Михайлово-Ярцевском в Троицком округе и многофункционального офисного комплекса в Обручевском районе ЮЗАО. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Логистические комплексы общей площадью 194,4 тысячи квадратных метров построят вблизи деревень Терехово и Сенькино-Секерино (квартал 29, земельный участок № 13). Здесь будет создано около 9,4 тысячи рабочих мест.

По адресу: улица Академика Семенихина, земельный участок № 2 разместится многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров. В нем смогут работать до 1550 человек.

Правительство Москвы в 2019 году утвердило программу стимулирования создания мест приложения труда для привлечения застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые создают рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Программа стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию. За четыре года ее реализации охвачены практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, по которым планируется построить свыше трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей. Это позволит создать порядка 120 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

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