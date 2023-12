Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшего Тушинского аэродрома

Source: MIL-OSI Russian Language News

На территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе появился новый храм и завершилось строительство крытого теннисного центра. Объекты посетил Сергей Собянин.

Комплексное освоение территории бывшего Тушинского аэродрома проходит на основании распоряжения собственника этой территории — Правительства Российской Федерации, а также градостроительных решений, принятых Правительством Москвы.

«Здесь растет комфортный городской район, живут уже тысячи москвичей. Помимо жилых домов, строятся школы, детские сады и поликлиники. Создаем комфортную среду для жизни», — сообщил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

На территории площадью более 245 гектаров планируется возвести свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости, включая более 100 жилых домов, 19 детских образовательных учреждений, поликлинику и спортивный реабилитационный центр. Кроме того, здесь появятся общественно-деловые здания, футбольный стадион и другие спортивные объекты, православный храм, гостиница, а также апарт-отель.

Проект включает в том числе создание качественных общественных пространств — городских парков и набережной Москвы-реки.

Проект финансируется за счет частных инвестиций.

Чтобы улучшить ситуацию с обеспечением жителей городским транспортом в новом районе, в 2014 году Правительство Москвы открыло станцию метро «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии. В 2021-м была завершена реконструкция Волоколамского шоссе.

В 2014-м на территории бывшего аэродрома ввели в эксплуатацию первый крупный объект — футбольный стадион «Спартак» на 45 тысяч мест. В 2017-м рядом со стадионом открыли тренировочную базу в составе шести открытых футбольных полей с автостоянкой. В 2018 году на арене прошли матчи чемпионата мира по футболу.

В 2021 году завершилось строительство крупнейшего в России бизнес-парка класса А+ «Ростех-Сити», а также спортивного комплекса «Чкалов Арена».

Кроме того, завершено строительство торгово-развлекательного комплекса, жилых комплексов, православного храма, а также пяти детских садов и школы на 1100 учеников.

В 2023 году застройщик реализовал первый этап благоустройства крупнейшей зеленой зоны будущего района — экопарка Primavera, расположенного на набережной Москвы-реки. Проект включает создание открытого амфитеатра, установку видовых качелей, организацию смотровых площадок, спусков к воде и живописного прогулочного маршрута вдоль самой кромки берега.

Завершить комплексное освоение территории бывшего Тушинского аэродрома планируется до 2032 года.

Храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира в Тушине

Строительство духовно-культурного центра с храмом Святого Владимира в Тушине на 785 прихожан было завершено в октябре 2023 году. Работы финансировались за счет внебюджетных средств. Общая площадь комплекса — около 6,2 тысячи квадратных метров.

Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия храма, где прошло торжественное богослужение.

«Он по-настоящему преобразил берег Москвы-реки. Фасад украшают мозаичные панно, посвященные тысячелетней истории христианства в России. А также растительный орнамент, высеченный в камне. В архитектурный ансамбль храма также вошли звонница, деревянная часовня и культурно-выставочный центр, который по своим формам напоминает башню Псковского Кремля», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Белокаменный храм шатрового типа в высоту достигает 58 метров (до креста). Согласно традиции русского храмового зодчества главный вход в здание обращен на запад в сторону Москворецкого парка.

Одно из главных украшений храма — мозаичные панно на фасаде, посвященные 1000-летней истории христианства в России, начиная с момента выбора веры князем Владимиром и заканчивая восстановлением поруганных соборов, монастырей и церквей на рубеже ХХ–ХХI веков. Кроме того, фасад декорирован растительным орнаментом, высеченным в камне.

Внутри храм традиционно разделен на три части: притвор, молельный зал и алтарь. Центральная часть спроектирована цельным пространством под шатровым сводом. В стилобате расположены классы воскресной школы, трапезная, конференц-зал, лекторий и библиотека.

Вокруг храма планируют разбить живописный парк, соединив его прогулочными маршрутами с экопарком Primavera. Настоятелем нового храма назначен иерей Александр Кузнецов.

Крытый теннисный центр на Волоколамском шоссе

Строительство теннисного центра по адресу: Волоколамское шоссе, владение 71/17 началось в ноябре 2021 года и завершилось в декабре 2023-го. Финансирование велось в рамках комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Сергей Собянин посетил новый теннисный центр и пообщался с юными спортсменами и их наставниками.

«Здесь, в Тушине, есть где заниматься: и стадионы, “Чкалов Арена”, теперь большой спортивный центр построен. Я думаю, что еще в ближайшие годы два дворца спорта здесь будут построены, так что будет где заниматься тем, кто вообще любит спорт, и, конечно, местным жителям в первую очередь», — отметил Мэр Москвы.

В четырехэтажном здании площадью 8,5 тысячи квадратных метров разместили шесть теннисных кортов с раздевалками, душевыми и помещениями для хранения спортивного инвентаря.

Кроме того, здесь есть зал для настольного тенниса на восемь столов, два зала для игры в сквош, медицинский и административный блоки, тренерские комнаты, тренажерный зал, магазин и буфет. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда. Рядом организована автостоянка на 17 машино-мест.

Первых посетителей новый теннисный центр на Волоколамском шоссе планирует принять в 2024 году.

