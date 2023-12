«Роснефть» на выставке «Россия» презентует свои достижения в области IT

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Тематические дни, посвящённые информационным технологиям Компании, пройдут в рамках международной выставки-форума «Россия» с 7 по 10 декабря в павильоне «Роснефти».

Цифровизация во всех областях деятельности – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании.

7 декабря Компания презентует ключевые проекты дочерних предприятий в сфере информационных технологий. Участие в мероприятии примут представители «Роснефти» и Обществ Группы. Внутренний ИТ-интегратор «Роснефти», компания «Сибинтек», представит инфографический 3D стол, тематические VR-тренажёры, а также макет вахтового городка, обеспеченного мобильной связью и базовой станцией сотовой связи.

Для посетителей будет организована игра «Брось вызов нейросети». С помощью уникального корпоративного симулятора «РН-Нейросети» игрокам нужно будет выбирать расположение скважин на месторождении таким образом, чтобы максимизировать объем добываемой нефти. Победителей игры ждут памятные подарки.

8 декабря Дни IT «Роснефти» пройдут сразу в двух павильонах выставки «Россия». В павильоне Минэнерго состоится финал Марафона ИТ-соревнований «Роснефти» – самого масштабного в России. Среди участников — представители крупных компаний, вузов и научных институтов, призеры ИТ-Марафона 2023 года. В рамках хакатона* участники презентуют уникальные цифровые и роботизированные решения, которые найдут применение в инновационных проектах «Роснефти».

В павильоне Компании в четверг состоится презентация проекта «Цифровые месторождения «Роснефти». Гостей ждёт увлекательное знакомство с «цифровыми двойниками», новейшими мобильными устройствами с интеллектуальной системой мониторинга трубопроводов. В этот день посетители павильона Компании также смогут посетить лекции, на которых узнают, зачем нефтяникам сейсморазведка и как им помогает искусственный интеллект. После каждой лекции для слушателей будут организованы увлекательные конкурсы и лотереи с призами.

В субботу, 9 декабря на площадке пройдёт масштабное соревнование в сфере информационной безопасности Sibintek CTF-2023. Каждый посетитель павильона сможет в доступной игровой форме узнать о базовых правилах защиты своих цифровых данных и попробовать силы в сфере информационной безопасности. Всех участников ожидают памятные призы и подарки.

В заключительный тематический день, 10 декабря, специалисты Компании познакомят гостей павильона с собственными уникальными разработками – роботами для диагностики нефтеперерабатывающих заводов. Традиционно посетителей ждут викторины и подарки от «Роснефти».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Об основных событиях дней Информационных Технологий в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы можете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона «Роснефти» – по графику выставки.

*Хакатон – соревнование, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо задачу на время.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

6 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI