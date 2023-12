Преподаватели СПбГАСУ награждены дипломом первой степени МООСАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Обложка издания

Диплом конкурса

Авторский коллектив в составе доцента кафедры информатики СПбГАСУ Константина Шумилова и доцента кафедры начертательной геометрии и инженерной графики Юлианы Гурьевой удостоился диплома первой степени на XXXII Международном конкурсе научной и учебной литературы по архитектуре, дизайну и искусству.

Конкурс проводится Межрегиональной общественной организацией содействия архитектурному образованию (МООСАО).

Награда присуждена за учебное пособие по направлению «Архитектура» «Моделирование в Archicad. Часть 1», опубликованное нашим университетом: Шумилов, К. А. Моделирование в ArchiCAD: учебное пособие. Ч. 1 / К. А. Шумилов, Ю. А. Гурьева; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. архитектурно-строит. ун-т. – Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2021.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI