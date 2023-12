Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

4 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденами, медалями и знаками отличия, а также о присвоении почётных званий за заслуги в различных областях. В числе награжденных проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев. Он удостоен ордена Дружбы.

Дмитрий Германович награждён за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

«Для меня большая честь получить эту высокую награду, — говорит Дмитрий Германович. — Орден Дружбы — особый знак в наше непростое и напряженное время. Действительно, последние 30 лет я вместе с моими коллегами прикладывал все возможные усилия для развития международных дружеских связей и продвижения политехнического образования по всему миру. В этой деятельности я постоянно чувствовал поддержку со стороны университета и очень благодарен за это всему Политеху, многим-многим моим друзьям и коллегам. Благодаря нашим общим усилиям Политехнический университет сегодня является лидером в построении дружественных связей с зарубежными партнерами».

Орден Дружбы — это государственная награда Российской Федерации. Он учреждён Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. Знак ордена — пятиконечная звезда с изображением земного шара, изготавливается из серебра с позолотой и эмалью. Лавровый венок украшен рубинами.

Также Указом Президента РФ от 23 ноября 2023 года звание заслуженного работника высшей школы Российской Федерации за личные заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной деятельности с применением новейших образовательных стандартов и методик получил профессор Высшей школы фундаментальных физических исследований Физико-механического института Ярослав Бердников.

«Очень рад получить столь почетное звание, — рассказал Ярослав Александрович. — В первую очередь благодарен Политеху и лично ректору Андрею Ивановичу Рудскому за то, что в университете созданы все условия для результативной научной и образовательной деятельности. Считаю, что это высокая оценка касается всего нашего коллектива, научной школы, моих многочисленных аспирантов, а также российских и зарубежных партнеров».

От всей души поздравляем политехников с высоким государственным признанием!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI