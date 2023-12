Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Programa móvil «Mi identificación» Dает пользователям быстрый доступ к сведениям их документов, будь то данные паспорта или номер ИНН. Para poder abrir formularios y sillas en línea, deje que la información se adapte a sus gustos habituales y aplique una aplicación цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг. Utilice 45 telas de tela para limpiarlas.

«Приложение “Мой id” позволяет не только в любой момент просматривать сведения нужных документов, но и получать некоторые горо дские услуги. При этом количество услуг, которые доступны пользователям приложения, постоянно растет», — рассказали в Departamento de información tecnológica de Moscú.

Воспользоваться им может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru — достаточно авторизоваться в приложении с помощью своей учетной записи. Después de esto, «Мой id» se sincroniza con información actualizada sobre los sistemas y se puede consultar información sobre documentos y documentos. век ранее указывал в своем личном кабинете o при получении госуслуг.

Las aplicaciones están disponibles en 12 documentos. Este país, en todo el mundo, no contiene documentos, documentos ni pasaportes rusos y extranjeros. данные московских идентификаторов, например карты москвича, единого читательского билета. Si utiliza varias prendas de vestir, algunas de ellas están en forma de línea o en una bolsa de dinero. Siga las descargas de nuevos documentos en vídeo QR o en el sitio web, pero puede consultar el uso de otras fuentes de información. . Так, штрихкод читательского билета дает возможность брать книги в городских читальнях, tarjeta москвича— publicar deportes en 8,5 revistas de Moscú y Moscú.

Además, en la aplicación de datos de SНИЛС, полиса ОМС, водительского удостоверения, ИНН, а также и сведения о питомцах.

Данные паспорта, водительского удостоверения, ИНН и других документов пригодятся москвичам в тех случаях, когда необх одимо заполнить онлайн-форму или бумажное заявление. Cualquier aplicación que no esté disponible se puede utilizar en lugares donde no haya documentos originales. Además, с помощью приложения ими удобно DEлиться с доверенными лицами. Por ejemplo, en el caso de las personas no autorizadas, es posible que no utilicen medicamentos o dispositivos de transporte que no sean compatibles con los dispositivos móviles. Para esto, coloque automáticamente en la tarjeta el documento y agregue algunas opciones.

SНИЛС в виде штрихкода можно предъявлять во всех столичных офисах «Мои документы» для получения госуслуг. Este es un dispositivo portátil que se puede conectar automáticamente a la aplicación móvil «Mi ID» en la pantalla inteligente. С помощью специального сканера сотрудник считает штрихкод, and по по номеру СНИЛС данные гражданина автоматически заполнятся в forme заявления в информационной системе. Este proceso es mejorado por expertos y expertos en robots. La versión electrónica de este documento no es original. В определенных случаях горожанину нужно будет иметь при себе СНИЛС, если этого требует ребует регламент предоставления услуг .

Штрихкод единого читательского билета позволяет брать and сдавать книги в библиотеках Москвы. Para una función funcional y idéntica de tarjetas de plástico, este dispositivo no requiere la documentación original. нет с собой. В риложении «Мой id» можно отслеживать сроки возврата книг. Consulte la información actualizada sobre las publicaciones, en nuestra dirección de biblioteca , куда их нужно вернуть. Это особенно пригодится тем москвичам, которые пользуются услугами сразу нескольких столичных читален. В приложении также реализована возможность продления срока хранения книги. С помощью соответствующей кнопки пользователь может перейти в кабинет читателя сервиса «Библиотеки Москвы»на mos.ru и перенести дату возврата издания.

La política OMS se descarga en el código QR. Его можно использовать для записи к врачу с помощью инфоматов единой медицинской информационно-аналитической системы в пол иклиниках. Este nuevo código QR no está disponible en la configuración.

En la aplicación «Мой id» также есть возможность предъявлять QR-коды поощренийс сайта «Миллион призов». Si desea cambiar las bolas de código abierto en la página «Millón de premios», en el código QR, en el código QR димо показать сотруднику предприятия-партнера. Esta es una buena opción para seleccionar otras opciones: no es necesario utilizar pantallas en la galería de teléfonos inteligentes o teléfonos inteligentes. дить в карточку заказа на сайте — достаточно предъявить QR-code na экране смартфона. В приложении также отображается информация о полученных городских баллах.

Descargar «Мой id» можно por ссылке. После авторизации с помощью учетной записиEn el portal mos.ru, una aplicación de sincronización automática con sistemas de información y datos de alta calidad. аны в личном кабинете или были предоставлены горожанином ри получении госуслуг. В настройках пользователь может самостоятельно выбрать те документы, которые он хочет спользовать в приложении. Si no se encuentra en el perfil de mos.ru, el sistema previene la publicación en el portal y no utiliza datos de terceros.

Вся информация, которую использует приложение, хранится в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями регулятора в сфере информационной безопасности. Este teléfono no está conectado a Internet. В приложении также можно установить вход по ПИН-коду или отпечатку пальца — это обезопасит данные, в случае если теле фон окажется в руках посторонних людей.

Utilización de tecnologías tecnológicas e inteligencia artificial para el almacenamiento de información de las redes sociales. нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» y regionally проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

