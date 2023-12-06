Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Robots-cirujanos Da Vinci y equipo de diagnóstico, operación híbrida, bloque de diagnóstico, sistema de protección » и комфортные палаты. Centros sanitarios y urólogos городской клинической больницы имени С.П. botkinaперед началом их работы. Мероприятие проходило в рамках уникального столичного проекта «Открытые эксCURсии». Asegúrese de que todas las personas que deseen utilizar el aparato se encuentren en una escuela de medicina tradicional.

Сейчас Боткинская больница, научная площадка and огромный коллектив профессионалов. Hay más de 90 clínicas, y hay más de 70 operaciones y millones de ambulancias. Помощь в Боткинской больнице получает каждый 10-й житель Москвы.

Не теряя ни minуты

En el nuevo centro de alarmas se deben realizar operaciones de emergencia. В сутки здесь mогут принимать около 200 экстренных пациентов.

Экскурсия начинается с распределительного поста, где нас встречает главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Именно сюда — в просторное светлое помещение — будут поступать пациенты. В зависимости от состояния их распределяют по разным потокам с применением цифрового помощника «Триаж». Si no es necesario utilizar un cepillo para polvo de dientes, se colocará en un dispositivo de seguridad. El paciente se encuentra en una zona estable, en una zona tranquila, en una zona tranquila y en una red de transporte no deseada. жизни.

Далее — algoritmo individual de diagnóstico y curación según el principio «en el paciente».

«В Москве реализуется уникальная programma по по переводу экстренной медицинской помощи на совершенно новый уровень, превышающий Los estándares de seguridad en Rusia y el mundo. Проводится это благодаря организации флагманских центров в основных локациях города. Este proyecto no está construido ni conectado con una sola mirada. Centro de Bolonia Botánica — esto es antes de que se realice una nueva compra de medicamentos y spa сения человеческих жизней», — рассказывает Алексей Шабунин.

Проходим в противошоковый зал. Здесь есть койки для самых тяжелых пациентов, например после дорожно-транспортного происшествия с сочетанной травмой (когда есть) повреждения нескольких анатомических областей). Пока пострадавшего везут, сюда из машины скорой помощи передают всю информацию о его состоянии, поэтому к моменту пост упления его уже ждет команда врачей: хирург, травматолог, реаниматолог и врач ультразвуковой диагностики. Las técnicas no recomendadas para los pacientes impiden que los pacientes utilicen un ordenador. Después de todo, esto debe estar en funcionamiento. В противошоковом зале созданы все условия для оказания квалифицированной помощи, в том числе десятки единиц оборудования.

Nueva versión de operación

Заа дверями гибридной операционной самый современный роботизированный ангиографический комплекс с возможностью проведения КТ. Он позволяет проводить малоинвазивные (менее травматичные для пациентов) операции и дает возможность работать сразу нескольким хиргическим бригадам. Por ejemplo, en estas casas, puede colocar prendas de vestir con dispositivos electrónicos.

«La operación es fantástica y fantástica, por lo que muchos pacientes se sienten cómodos. Por ejemplo, utilice la angiografa, мы можем останавливать внутрибрюшное кровотечение, одновременно с этим другая бри гада делает более обширную операцию на голове или грудной клетке», — отметил заместитель главного врача по ургентной помощи горо дской клинической больницы имени С.П. Боткина Юрий Баринов.

Operaciones no quirúrgicas realizadas durante la instalación de dispositivos móviles y móviles, y operaciones de navegación avanzadas нных систем для самых точных операций.

Все продумано до мелочей — даже фотостена. Она нужна, чтобы глаза хирурга отдыхали во время длительной операции. Esto se debe a que se pueden utilizar y centrarse en objetos extraños y oscuros.

Все операционные во флагманском центре — múltiples funciones. Los alimentos nocivos pueden utilizarse como obsехирургическую. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en estado de shock, una operación diferente puede evitar que el paciente tome medicamentos.

Постоянное наблюдение и цифровая реанимация

Проходим в отделение анестезиологии и реанимации. Los pacientes después de las operaciones deben realizar una sesión de ejercicios, después de realizar una operación en el perfil o en un médico de reanimación е Боткинской больницы.

Койки разделены бактерицидными шторами. Después de haber estado enfermo, los pacientes no deben visitar su casa o estar cerca de su casa.

На одной из коек сейчас муляж: показана работа тренажера для реабилитации пациента, ноги которого обездвижены. La mayoría de las veces se pueden producir trombos.

Медсестра и врач на посту постоянно наблюдают за пациентами. Основная информация — пульс, давление и сатурация — выводится на экраны.

Clasificación, caché y comodidad: diagnóstico del diagnóstico

Después de realizar pruebas de anestesia y reanimación al paciente, consulte el diagnóstico. Si está obligado a usar este producto, es necesario que haya algo que hacer.

Este aparato se puede utilizar con una técnica que expulse al paciente de la ducha ambulatoria. No es necesario consultar a un médico ni a un consultorio especializado. Все лечение он получает здесь в полном объеме.

В алатах оборудованы туалет и душевые кабины. Estos son tapones, toallas, pasta y champú.

Главный помощник хирурга

Наша экскурсия завершается в урологическом центре Боткинской больницы. Este es un robot de ciencia ficción Da Vinci. Каждый из них состоит из двух блоков: один — устройство, которое используется хирургом-оператором, а второй — четырехрукий манипул ятор, управляемый другим врачом. Este equipo de música moderno, un instrumento musical propio puede conectarse con la noche a la mañana, y que puede estar seguro de sí mismo. точные действия во время операции.

«Роботизированная хиругия дает возможность пациенту выздоравливать быстрее. При ее применении получается в разы меньше повреждений тканей и кровопотери. Práctico después de un accidente cerebrovascular, cada operación de paciente se realiza de forma lenta y segura. Cuando se realizan cirugías robóticas, es posible visualizar 10 veces más imágenes en 3D de forma real. En la pantalla de los instrumentos, estos se utilizan en otras operaciones. Они являются полным продолжением наших рук, повторяя каждое их движение. Мы можем сохранить все мельчайшие сосуды and нервы, тем самым обеспечивая скорейшее восстановление и реабилитацию пациента », — говорит руководитель урологического центра академик Российской академии наук Дмитрий Пушкарь.

Сейчас в урологическом центре четыре робота Da Vinci. С их помощью можно выполнить самые разные операции, среди которых все урологические и, прежде всего, онкологические.

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