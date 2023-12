Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2021 года Москва организовала для столичных экспортеров онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах, в числе которых Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Иран, Южно-Африканская Республика и Индонезия. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За 2,5 года консультации торгпредов России за рубежом получили порядка 1,5 тысячи предпринимателей. Они интересовались спросом на свои товары и услуги, законодательными нормами разных государств, особенностями сертификации продукции и инструментами для поиска партнеров», — рассказала Наталья Сергунина.

Встречи проходят в дистанционном формате. Экспортеры могут напрямую задать интересующие вопросы о внешнеэкономической деятельности и получить рекомендации по выходу на конкретные рынки.

Некоторые столичные предприятия заинтересованы в сотрудничестве сразу с несколькими странами.

В онлайн-встречах принял участие производитель симуляторов и тренажеров для подготовки специалистов в сфере медицины. «Благодаря консультациям мы узнали о конкурентах, особенностях валютного и таможенного контроля, требованиях к наличию патентов и лицензий и о других важных аспектах ведения бизнеса в Таиланде, Турции, Сербии и Индии», — отметили в компании.

Актуальное расписание встреч «Час с торговым представителем Российской Федерации» публикуют на сайте Московского экспортного центра.

На базе Московского экспортного центра действует широкий ряд мер поддержки начинающих и действующих экспортеров. Предпринимателям предлагают принять участие в выставках и бизнес-миссиях, пройти обучение в рамках акселераторов или разместить товары в зарубежных супермаркетах.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI