Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор построит детско-взрослую поликлинику в поселении Рязановском (ТиНАО) в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Поликлиника на 560 посещений в смену появится в поселении Рязановском по адресу: улица Любучанская, дом 13. Площадь будущего объекта — 9,2 тысячи квадратных метров, инвестиции в реализацию проекта составят около 800 миллионов рублей. В результате будет создано более 200 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Соглашение с инвестором подписано на три года. Поликлиника будет полностью соответствовать новому городскому стандарту. Начать строительство планируют во второй половине следующего года, а ввести объект в эксплуатацию — в 2026-м.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет открывать новые рабочие места в разных районах города. В рамках этой программы на данный момент заключено уже два соглашения по строительству поликлиник. Еще один объект появится в районе Бирюлево Восточное. Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за четыре года реализации программы заключено уже более 70 соглашений с девелоперами. По ним построят более трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, включая новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных и других многофункциональных центров. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022-го в нее включили объекты для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более чем на один год — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI