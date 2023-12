Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На маршрутеМ² начал работать экологичный транспорт. Теперь пассажиров перевозят не только автобусы, но и электробусы.

Как отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, М2 — один из самых популярных и протяженных маршрутов города. В среднем в рабочий день по нему совершается около 22 тысяч поездок. Маршрут проходит от станции метро «Парк Победы» на западе Москвы через центр города до станции «Владыкино» в Северо-Восточном административном округе.

«Мы продолжаем запускать только российские экологичные электробусы на столичные маршруты по поручению Сергея Собянина. В столице уже больше 1300 электробусов, что делает ее городом номер один в Европе по числу этого самого современного вида транспорта», — отметил Максим Ликсутов.

Электробусы в Москве работают уже более чем на 100 маршрутах. В 2023–2024 годах в столицу поставят 1,2 тысячи электробусов в рамках крупнейшей в Европе закупки этого инновационного транспорта.

Сергей Собянин: Москва — лидер по количеству электробусов в ЕвропеВысокие технологии и современное оборудование: как устроен дом для электробусов «Митино»Московский электробус признали лучшим в номинации «Низкоуглеродный транспорт» на международном конкурсе «Зеленая Евразия»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI