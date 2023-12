«Нам не всё равно!»: в Политехе прошла первая встреча донора и реципиента костного мозга

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 декабря, в День добровольца (волонтёра), в Политехническом университете произошло событие, которого очень ждали многие: студенты и сотрудники Политеха, представители Благотворительного фонда «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» и фонда «Центр развития донорства костного мозга», журналисты петербургских СМИ.

Но больше всего эту встречу ждали двое людей, которые никогда не виделись прежде и даже не знали, как зовут друг друга. Но при этом один из них спас жизнь второму.

Два года назад Александр Гречишкин из Воронежа стал донором костного мозга для петербурженки Ирины Трубачёвой. По правилам, перед трансплантацией и в течение двух лет после неё донор и реципиент не должны знакомиться. Они могут переписываться, но анонимно. Пауза выдерживается по морально-этическим соображениям, поскольку это очень ответственный период для реципиента, и врачи должны убедиться, что всё прошло благополучно, здоровый костный мозг прижился. Тогда завеса тайны снимается, и породнившиеся таким необычным образом люди могут наконец встретиться. Если будет такое желание. В нашем случае желание было, а местом встречи выбрали Политех неслучайно.

Университет с 2021 года сотрудничает с Национальным регистром доноров костного мозга. В вузе регулярно проводятся акции по вступлению в регистр доноров , в которых принимают участие сотрудники, студенты и выпускники Политеха, а также жители Санкт-Петербурга. Уже почти 500 политехников пополнили регистр доноров костного мозга. А один из них, Даниил Александров, уже стал донором .

А ещё Ирина Трубачёва и её муж — выпускники Политеха, здесь они и познакомились, учились в одной группе. Старшая дочь родилась на последнем курсе. Поэтому оказаться через столько лет в родных стенах, да ещё на таком радостном мероприятии, было для Ирины вдвойне приятно.

Александр Гречишкин тоже в Политехе, можно сказать, не посторонний — радиоинженер по образованию, окончил Воронежский государственный технический университет, кандидат технических наук.

Донором Александр стал ещё во время учёбы в вузе.

«У меня редкая группа крови, четвёртая отрицательная, и меня ещё во время студенчества начали просить её сдавать. И я плавно вошёл в эту тему, — рассказал Александр. — Однажды на станции переливания увидел стенд с предложением вступить в регистр доноров костного мозга. Он меня зацепил, и через какое-то время я вступил в регистр».

Это было в январе 2021 года. А 18 августа Александру уже позвонили из регистра и сказали, что его фенотип совпал с фенотипом человека, который нуждается в помощи.

Этим человеком была Ирина. Мама троих детей почувствовала себя плохо в 2020 году, во время пандемии ковида. У меня была такая слабость, я даже не могла одеться. Скорая меня увезла в больницу с подозрением на анемию. Но диагноз оказался гораздо серьёзнее — острый миелоидный лейкоз. Когда меня перевели в Центр имени Алмазова, это придало мне сил, я почувствовала, что здесь меня спасут. Очень благодарна всем врачам и медперсоналу, тем более что во время пандемии все они ходили в противоковидных костюмах, маски запотевали от жары, но они были как ангелы, такое внимание врачей не забыть .

После курса химиотерапии случился рецидив, Ирина попала в реанимацию. За два месяца в больнице похудела на 18 кг. Потом состояние её улучшилось. Меня выписали, это был как глоток воздуха, так хотелось вернуться в нормальную жизнь. А потом мне сказали, что нужна всё-таки трансплантация костного мозга. Моя сестра сдала анализы, она не подходила, а потом доктор в течение недели позвонил и сообщил, что есть донор — совпали параметры .

27 октября 2021 года в НМИЦ им. В.А. Алмазова была проведена пересадка костного мозга.

Вспоминает Александр: Когда я вступил в регистр, страхи уже переборол. Единственное, когда мне предложили выбрать между пункцией и аферезом, я выбрал второе, потому что в то время была ещё пандемия ковида, и несмотря на то, что я безусловно доверял врачу-анестезиологу, на волне этого всего ковидного я не захотел уходить из сознания. Аферез чуть дольше по времени, немножко некомфортно, как грипп без температуры. Но не болезненно. Мне повезло, что у меня в Питере была процедура. Во время шестидневной подготовки нужно было много ходить — а город располагает к прогулкам .

Вспоминает Ирина: Был момент, когда я спросила у доктора, как всё происходит. Он сказал, что у моего донора за одну процедуру получилось собрать нужное количество материала, и даже заготовили впрок. И тогда я поняла, что всё будет хорошо, что костный мозг приживётся, что сила от этого человека передалась и мне .

Ещё больше поддержало Ирину письмо от Александра, которое он написал ей перед Новым годом.

Я тогда подумал вот о чём. Помимо донора и реципиента есть ещё сотрудники регистра, которые делают колоссальную работу, есть врачи. Я сам не прилагал почти никаких чрезмерных усилий, всё было на их плечах. Меня через это вели, можно сказать, несли. Там же очень жёсткий тайминг, чтобы костный мозг не испортился, его нужно собрать, перевезти, вовремя пересадить. Большой труд, было жалко, если это всё будет зря. И понимая, что человек борется, я захотел поддержать её по мере сил , — рассказал Александр.

Фрагмент из письма, опубликованного на портале «Кровь 5 — всё о донорстве костного мозга» : «И если вдруг настанет момент, когда захочется опустить руки и перестать бороться или Вы почувствуете одиночество, то вспомните, пожалуйста, и о нас тоже. Нам не все равно!»

На встрече в Политехе они наконец-то увиделись — сильный, добрый Александр и Ирина, которой передались его сила и доброта. Они обнялись под аплодисменты всех, кто пришёл порадоваться счастливому событию, в эту минуту трудно было удержаться от слёз.

«Сегодня у нас в Политехе маленький праздник, — обратился к гостям проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов. — Спасибо Национальному регистру доноров костного мозга за возможность участвовать в таком благом деле. И неслучайно мы выбрали для этой встречи День добровольца. Мы хотим, чтобы выпускники Политеха выходили из университета не только со знаниями в голове, но и с добротой в сердце».

Встреча донора и реципиента — действительно редкое событие, ведь пересадка костного мозга ежегодно требуется от пяти до десяти тысячам россиян, но проводится не более двух тысяч трансплантаций. Одна из причин — нехватка доноров. Близкие родственники не всегда подходят на эту роль, поэтому врачи ищут доноров в регистре, но вероятность найти подходящего составлять один к десяти тысячам.

«Неравнодушных людей, таких как Александр, много, — считает Ирина Трубачёва. — Я желаю всем, кто ждёт своего донора, найти его, для этого нужно, чтобы как можно больше людей вступали в регистр. Тогда каждый, кто нуждается в помощи, найдет своего „генетического близнеца“».

Впечатлённые этой историей политехники сразу же пошли записываться и сдавать тесты для вступления в регистр.

Ведущий координатор донорских акций Национального РДКМ (сопровождение донора и реципиента), директор фонда «Центр развития донорства костного мозга» Любовь Белозёрова поблагодарила Политехнический университет за возможность информировать студентов о регистре доноров костного мозга.

«Сегодняшняя встреча стала возможна благодаря совместной работе Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, Благотворительного Фонда РУСФОНД и Транспортно-логистической группы „Трансойл“, которая уже десять лет поддерживает формирование регистра потенциальных доноров костного мозга в России, — подвела итог начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова. — Политех продолжит сотрудничать с Национальным регистром, и каждый из вас сможет присоединиться к акции по вступлению в регистр и в будущем спасти чью-то жизнь».

