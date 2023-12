Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Строительство комплекса лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка» планируется завершить в 2024 году. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Новый медицинский корпус рассчитан на 50 коек. Здесь разместится уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии.

Здание площадью 12 889,9 квадратного метра начали строить в 2021 году. На сегодняшний день корпус почти готов: специалисты завершают монтаж внутренних инженерных систем.

С окончанием строительства лучевого корпуса завершится формирование медицинского кластера в Коммунарке.

