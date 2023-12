Москвичи могут направить свои предложения по развитию проекта «Академия инноваторов» на платформе «Город идей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В разделе «Предложить идею» платформы «Город идей» теперь доступны три новые темы в сфере предпринимательства. Они посвящены развитию городского проекта «Академия инноваторов».

Участники могут направить идеи по развитию образовательных программ и добавить новые темы, которые будут предложены для изучения предпринимателям. Помимо этого, на платформе принимают пожелания, какие мероприятия можно провести, к примеру новые лекции или мастер-классы.

Последняя добавленная тема посвящена развитию сайта «Академии инноваторов». Участники могут предложить идеи, как сделать его еще более удобным и какие возможности стоит добавить в личный кабинет.

В разделе «Предложить идею» представлено 56 тем по 12 сферам жизнедеятельности города. По предпринимательству доступно уже 10 тем. Идеи москвичей принимают в любое время, а лучшие из них воплощают в жизнь в городе.

Кроме того, на платформе «Город идей» проходят тематические проекты, в рамках которых жители также направляют различные предложения. Теме предпринимательства посвятили три из них. Отобрали более 250 идей, 87 процентов из которых уже реализовано в городе.

Так, в детских технопарках проходят познавательные занятия по управлению беспилотными аппаратами и выращиванию продуктов питания на вертикальных фермах. В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ проводят занятия по промышленной роботехнике и инженерным специальностям, а ранее там обучали ювелирному дизайну.

«Академия инноваторов» — программа Агентства инноваций Москвы, которая помогает начинающим предпринимателям и тем, у кого пока есть только идея и желание создавать технологические стартапы.

Платформу «Город идей» развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI