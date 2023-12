Минэкономразвития запускает программу поддержки для мастеров и ремесленников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития РФ, маркетплейс Ярмарка Мастеров – Livemaster и Центры «Мой бизнес» запускают новую программу поддержки: самозанятые мастера, ремесленники и дизайнеры могут открыть бесплатный магазин на маркетплейсе с брендированным оформлением на 1 месяц.

«90% мастеров НХП являются индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Помощь в продвижении продукции – один из самых актуальных запросов у мастеров и ремесленников. Поэтому для них доступны меры поддержки, ориентированные на решение этой задачи, – содействие в организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, помощь в ведении социальных сетей, создании фирменной упаковки и многое другое. Новая совместная программа с маркетплейсом «Ярмарка Мастеров» – это еще одна возможность для производителей без вложений выйти на новую площадку продаж в преддверии высокого новогоднего сезона и найти новых покупателей по всей России», – прокомментировала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа подходит для продавцов, которые:

Занимаются рукоделием или имеют локальный бренд с товарами собственного производства;

Являются самозанятыми или готовы оформить самозанятость;

У которых еще нет магазина или магазин не активен более 6 месяцев на Ярмарке Мастеров.

Какие бонусы получают продавцы?

Создание магазина на Ярмарке Мастеров бесплатно на 1 месяц (стандартная стоимость тарифа составляет от 145 до 10 300 рублей в месяц в зависимости от количества товаров в магазине);

Подключение сервиса Бренд стори – брендированное оформление магазина на 1 месяц.

Программа действует с 6 декабря по 6 февраля 2024 года.

Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в центр «Мой бизнес» в вашем регионе или оставить заявку онлайн по ссылке.

Дополнительно в сообществе «Мой бизнес» ВКонтакте пройдет вебинар по продающему оформлению собственного магазина. Специалисты из «Ярмарки Мастеров» расскажут, как самостоятельно сделать дизайн баннеров, что такое путь покупателя и как отразить в онлайн-магазине свое позиционирование и преимущества.

Программа реализуется на базе Центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Оператор партнерской программы – Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

