Как создать привлекательный сайт: о чем еще можно узнать на новом онлайн-интенсиве МБМ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) приглашают начинающих предпринимателей на новый бесплатный интенсив «Без сайта нет клиентов». Слушателей научат создавать привлекающие внимание сайты и правильно работать с поисковыми системами. Интенсив состоит из четырех вебинаров, которые пройдут с 7 по 12 декабря. Каждое занятие будет начинаться в 15:00 и длиться полтора часа. Принять участие в них могут пользователи с учетной записью на портале mbm.mos. Для этого им надо выбрать интересующий вебинар и зарегистрироваться на него по ссылке. Количество мест неограниченно.

Интенсив станет частью обучающей программы «Дорога в бизнес». Ее разработали специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» совместно с ГБУ «Моя карьера» для участников проекта «Социальный контракт», однако он доступен для всех желающих. Особенно полезны вебинары будут тем, кто недавно начал или только планирует начать свое дело и ищет информацию о том, как создать привлекательный сайт, выгодно показывающий все преимущества рекламируемых продуктов и услуг.

«Начинающим предпринимателям часто не хватает знаний в области продвижения, рекламы и маркетинга. При этом они предпочитают получать новые знания в дистанционном формате, не отвлекаясь от своего бизнеса. Обучение в онлайн-формате — востребованная мера образовательной поддержки, и мы будет продолжать ее развивать», — заявила Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Первый вебинар пройдет 7 декабря. Он называется «Рабочие стратегии продвижения и привлечения клиентов через сайт». Его проведет директор диджитал-агентства Валерий Пышняк. Он объяснит участникам, как должен выглядеть современный сайт, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов к продукции компании, и что нужно учитывать при разработке интернет-площадки. Также спикер расскажет, как выбрать грамотного подрядчика для выполнения этих задач. Кроме того, предприниматели познакомятся с особенностями работы поисковых систем и узнают, как увеличить посещаемость своего веб-ресурса. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Второй вебинар «Продающий дизайн сайта» состоится 8 декабря. Перед аудиторией выступит Александра Лынова, креативный директор, графический дизайнер, эксперт в визуальной коммуникации в цифровых и социальных медиа. Она познакомит слушателей с базовыми принципами дизайна сайта. Они узнают, как оформлять интернет-ресурс, научатся правильно подбирать цветовую палитру и шрифты и выяснят, какие инструменты помогут создать приятный, дружественный для клиента интерфейс. К тому же с участниками поговорят о частых ошибках, допускаемых при оформлении сайта. Регистрация на занятие — по ссылке.

Следующее занятие, которое пройдет 11 декабря, будет посвящено этапам создания сайта. На вебинаре под названием «Пошаговая инструкция создания сайта» расскажут о работе с популярными блочными конструкторами веб-страниц. Часть урока будет посвящена практике. Участники в режиме реального времени попробуют самостоятельно создать сайт. Как и предыдущий вебинар, это занятие тоже проведет Александра Лынова. Зарегистрироваться на него можно здесь.

Заключительная, четвертая встреча состоится 12 декабря. Тема вебинара — «Права на сайт: особенности защиты и оформления». Перед слушателями выступит патентный поверенный Российской Федерации, эксперт по защите личного бренда, старший партнер юридической компании Карен Мусаелян. Спикер объяснит, какие объекты авторского права используют на сайте и как товарный знак и домен позволяют защитить свою веб-страницу. Кроме этого, слушатели вебинара познакомятся с требованиями по обработке персональных данных, узнают об особенностях публичной оферты и правилах оформления правоотношений с дизайнерами и разработчиками. Регистрация — по ссылке.

Образовательная поддержка предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Проект «Социальный контракт» предназначен для трудоспособных членов московских семей с детьми, среднедушевой доход в которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в столице. Его цель — помочь им повысить свою квалификацию и профессиональную привлекательность и найти достойную работу. Для участия в проекте необходимо подать заявление в центре занятости «Моя карьера».

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес-апгрейд», акселерационные программы. Кроме того, проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ и по телефону: +7 495 225-14-14.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI