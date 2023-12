Как работает рекомендательная система сервиса «Библиотеки Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Почти семь тысяч заказов оформили пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru благодаря подборкам книг, которые сформировала для них рекомендательная система. Она появилась в сервисе в июне этого года.

«В основе рекомендательной системы лежит искусственный интеллект. Нейросеть формирует персональные рекомендации с учетом информации о том, какие книги пользователь бронировал ранее. Благодаря этому каждый может получить список изданий, подобранный специально для него, и, возможно, открыть для себя новых авторов. У читателей, которые еще не пользовались сервисом, в рекомендациях будет отображаться список изданий, популярных у других москвичей», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Востребованность новой опции постоянно растет. Например, в первый месяц с начала работы рекомендательного сервиса пользователи оформили 400 заказов книг из подборок, а уже в следующем это число выросло почти до двух тысяч заказов. Сейчас пользователи оформляют в среднем более 2,1 тысячи бронирований книг из рекомендованных подборок ежемесячно.

Персональная подборка литературы размещена на главной странице в разделе «Вам может понравиться». По количеству бронирований из рекомендованных подборок лидирует роман лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт «Щегол». Она писала его более 10 лет, повествуя о силе искусства и о том, как оно способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, — и его единственным утешением становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

На втором месте книга «Тревожные люди» Фредрика Бакмана. Это история о восьми людях, оказавшихся в непростой ситуации. У каждого из них за плечами свой опыт, своя боль и тайна. Рассказывая о проблемах, открывая душу, они начинают лучше понимать друг друга и решают помочь тому, кто оказался самым слабым.

Третье место заняла книга Ильи Кочергина «Дом для дикой природы». Ее читатели узнают, что такое заповедники, чем они отличаются от заказников и национальных парков, кто в них работает и может ли попасть туда любой желающий. Эта книга о местах, где люди сохраняют живую природу, о тех, кто находится под охраной, и о том, что для дикой природы может сделать каждый из нас.

В список популярных изданий из рекомендованных подборок также вошли «Зверские сказки. Зверский детектив» Анны Старобинец, «История городов будущего» Дэниэла Брука, «Потешные прогулки по Москве» Льва Токмакова, «Библиотекарь» Михаила Елизарова, «Зеленый свет» Мэттью Макконахи, «Как устроен город. 36 эссе по философии урбанистики» Григория Резвина, «Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы» Александра Левитова.

В сервисе «Библиотеки Москвы» есть и другие подборки книг. В их числе произведения русских и зарубежных классиков, научная литература, публицистика, книги о воспитании детей, кулинарии и путешествиях, а также тематические подборки (например, издания, которые можно взять в дорогу, детективы или книги для тех, кто ищет вдохновения и внутреннего спокойствия).

Для бронирования одной или сразу нескольких книг подборки необходим единый читательский билет (ЕЧБ) и стандартная учетная запись на портале mos.ru. ЕЧБ можно оформить в любой городской библиотеке или онлайн.Электронным читательским билетом удобно пользоваться в приложении «Мой id».

В сервисе можно выбрать библиотеку, в которой удобно забронировать и получить заинтересовавшую книгу. Кроме того, понравившиеся издания можно добавлять в «Избранное», чтобы вернуться к бронированию позже.

Заказ соберут в течение трех дней, после чего у пользователя будет еще три дня, чтобы забрать его в библиотеке. Книги выдаются на срок до 30 дней, однако редкие экземпляры могут попросить вернуть раньше. Если пользователь не успевает сдать книгу в срок, в сервисе можно перенести дату возврата, не дожидаясь подтверждения от библиотеки. А в приложении «Мой id» появилась возможность посмотреть список всех взятых в библиотеке книг и сроки их возврата. Там также отображается название произведения, его автор и адрес читальни, в которую следует вернуть издание.

Сервис может быть полезен и при планировании отдыха: в нем есть раздел «События в библиотеках», где пользователи могут ознакомиться с ближайшими мероприятиями в городских читальнях и культурных центрах, а также зарегистрироваться и оформить билеты.

