Как виджеты быстрого поиска счетов в сервисе «Мои платежи» помогают жителям столицы

Жители столицы с помощью инструментов быстрого поиска счетов в сервисе «Мои платежи» оплатили около миллиона начислений на портале mos.ru. Виджеты «Документы и данные», «Счет по уникальному идентификатору начисления (УИН)» и «Свидетельство транспортного средства (ТС)» помогают быстро находить счета по реквизитам документов, даже если необходимые сведения не указаны в личном кабинете.

«Сервис “Мои платежи” предоставляет все современные инструменты для экономии времени при оплате услуг: виджеты, шаблоны, автоплатежи и другие. Виджеты быстрого поиска очень удобны в случаях, когда счет за услугу оплачивается впервые, а в личном кабинете недостаточно сведений для автоматического поиска. Используя данные свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) или уникальный идентификатор начисления, виджеты помогут быстро найти счета и штрафы не только пользователя, но и, при необходимости, его близких. Внесенные при помощи виджетов реквизиты документов автоматически сохранятся в личном кабинете, вводить их еще раз при последующей оплате не потребуется», — рассказал директор Департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Инструменты быстрого поиска появились в сервисе «Мои платежи» в начале прошлого года. За это время жители столицы уже более 700 тысяч раз нашли и оплатили счета с помощью виджета «Счет по УИН» и около 250 тысяч раз — используя виджет «Свидетельство ТС». С августа 2023 года горожанам стал доступен новый инструмент «Документы и данные», с помощью которого можно не только находить начисления, но и автоматически заполнять недостающие сведения в личном кабинете. За четыре месяца функцией воспользовались около 20 тысяч раз.

Как использовать виджеты быстрого поиска

Виджеты быстрого поиска счетов расположены в правой части главной страницы сервиса «Мои платежи».

Виджет «Счет по УИН» помогает найти неоплаченные начисления по уникальному идентификатору, указанному в бумажной версии, например счета за детский сад или автомобильного штрафа. Для этого достаточно ввести УИН в окне виджета и нажать на кнопку «Найти». Затем добавить найденный счет, кликнув на «Добавить к оплате», и оплатить его.

Используя виджет «Свидетельство ТС», можно найти и оплатить автомобильные штрафы, даже если данные транспортного средства не указаны в личном кабинете. Для этого нужно ввести государственный регистрационный номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. После этого неоплаченные штрафы отобразятся в разделе «Счета к оплате». Чтобы в будущем повторно не вводить данные об автомобиле, их можно сохранить, и сервис будет автоматически находить все аналогичные счета и штрафы.

С помощью виджета «Документы и данные» на странице сервиса «Мои платежи» пользователи дополняют недостающие сведения о документах, которые требуются для поиска и оплаты счетов. Для этого нужно выбрать одну из категорий, среди которых «Личные документы», «Семья», «Недвижимость» или «Транспорт». Виджет покажет, какая информация уже есть в профиле пользователя, а какую можно добавить. Чтобы внести данные какого-либо недостающего документа, пользователю достаточно кликнуть на его название и заполнить соответствующее поле. После система проверит введенные данные, сохранит их и по указанным реквизитам найдет неоплаченные счета. Они отобразятся в разделе «Счета к оплате». Кроме того, с помощью виджета можно внести сведения о документах членов семьи. Информация сохранится в личном кабинете для удобного поиска и оплаты начислений в дальнейшем.

Кроме того, виджетами могут пользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, если на mos.ru зарегистрирован кабинет организации. Подробнее об этом — в инструкции.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» работает уже шесть лет. За это время с его помощью оплатили более 82 миллионов счетов. Сервис позволяет быстро находить и оплачивать счета онлайн более чем по 9,2 тысячам услуг. В их числе аренда городских пространств, услуги учреждений столичных департаментов образования, культуры и спорта, жилищно-коммунальные услуги, парковка и автомобильные штрафы, проезд по платным участкам дорог, домашний телефон, интернет и многое другое. Сервис автоматически находит неоплаченные счета, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru и в личном кабинете заполнена необходимая информация. Для регулярной оплаты услуг можно создавать шаблоны, настраивать автоплатежи и уведомления. Кроме того, горожане могут оплачивать сразу несколько счетов единовременно. Пакетная оплата доступна в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

