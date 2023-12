Инвестор сможет арендовать здание под детский сад на севере столицы по льготной программе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

До конца года на торги выставят здание детского сада на севере столицы по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город продолжает предлагать инвесторам объекты по программе “1 рубль за квадратный метр в год” для открытия учреждений образования. В декабре на аукцион планируется выставить здание детского сада площадью 1,54 тысячи квадратных метров в районе Головинский. После проведения ремонта и выполнения требований по осуществлению образовательной деятельности будущий арендатор сможет перейти на льготную ставку из расчета один рубль за квадратный метр площади в год», — рассказал Владимир Ефимов.

Объект расположен по адресу: улица Флотская, дом 48 а. По условиям программы договор аренды заключается на 49 лет. Инвестор обязан оснастить помещение необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее чем через полгода со дня заключения договора аренды. При необходимости капитального ремонта — не позднее 18 месяцев. Если объект нуждается в реконструкции, то на нее арендатору дается три года.

«Выставляемое на торги двухэтажное здание построено в 1982 году, в нем большие окна и высокие потолки. Оно находится в микрорайоне со сложившейся многоэтажной застройкой. После ремонта здесь будут воспитываться не менее 90 детей. Помимо самого здания инвестор получит в аренду земельный участок площадью 0,75 гектара», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По условиям программы «1 рубль за квадратный метр в год» для размещения в арендованном здании частной школы или детского сада необходимо оформить лицензию и выполнить требования столичного Департамента образования и науки по осуществлению образовательной деятельности. Доля детей-москвичей, обучающихся в детском саду, должна составлять не менее 80 процентов от общего числа воспитанников, а в начальной и средней школе — не менее 50 процентов. При этом в первый календарный год количество обучающихся должно составлять не менее 50 процентов от минимального количества мест. При выполнении всех условий арендатор переходит на льготную ставку.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI