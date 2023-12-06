Зовём на вокальный мастер-класс «СтуДоса»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
11 декабря 2023 года Творческий коллектив «СтуДос» приглашает всех на мастер-класс по вокалу.
На мастер-классе вы сможете получить рекомендации от педагога со стажем и узнать примеры их применения на практике, получить заряд позитивных эмоций и массу новых знакомств!
Проводить матер-класс будет руководитель вокального направления коллектива Александр Кушнарев.
Мастер-класс пройдёт на Танцполе ГУУ 11 декабря в 19:00
Ждём всех, кто хочет хорошо провести время и насладиться музыкой!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 6.12.2023
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