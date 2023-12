Зовём на вокальный мастер-класс «СтуДоса»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 декабря 2023 года Творческий коллектив «СтуДос» приглашает всех на мастер-класс по вокалу.

На мастер-классе вы сможете получить рекомендации от педагога со стажем и узнать примеры их применения на практике, получить заряд позитивных эмоций и массу новых знакомств!

Проводить матер-класс будет руководитель вокального направления коллектива Александр Кушнарев.

Мастер-класс пройдёт на Танцполе ГУУ 11 декабря в 19:00

Ждём всех, кто хочет хорошо провести время и насладиться музыкой!

