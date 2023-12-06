Ждём всех на финале Лиги КВН ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
8 декабря 2023 года в Актовом зале Государственного университета управления состоится финальная игра Лиги КВН ГУУ сезона 2023
Приглашаем разделить эти эмоции вместе с командами, для них это очень ответственный момент.
Кто будет танцевать свой танец с классным руководителем, кто получит только справку об окончании сезона, а кто уйдет с золотой медалью? Обо всём этом узнаем уже в эту пятницу.
За титул чемпиона поборются следующие команды:
«Ихние», ГУУ;
«Фильдипёрсовые», ГУУ;
«Мы подумаемЪ», РосНОУ;
«АЕ», РЭУ им. Плеханова;
«Фиолетово», РГУ им. Косыгина;
«Парни по вызову», АГПС МЧС России;
КПК, КПК РТУ МИРЭА;
«Команда Дам», РГУ им. Косыгина.
Вход свободный.
Регистрация на финал для гостей ГУУ доступна по ссылке: https://forms.gle/7ksLvT4F8Vyg4jZ7A
Дата: 8 декабря.
Время: 18:30.
Место: Актовый зал ГУУ (адрес: м. «Выхино», Рязанский пр., 99).
Ждём всех на выпускном Лиги КВН ГУУ!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 6.12.2023
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