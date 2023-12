Ждём всех на финале Лиги КВН ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

8 декабря 2023 года в Актовом зале Государственного университета управления состоится финальная игра Лиги КВН ГУУ сезона 2023

Приглашаем разделить эти эмоции вместе с командами, для них это очень ответственный момент.

Кто будет танцевать свой танец с классным руководителем, кто получит только справку об окончании сезона, а кто уйдет с золотой медалью? Обо всём этом узнаем уже в эту пятницу.

За титул чемпиона поборются следующие команды:

«Ихние», ГУУ;

«Фильдипёрсовые», ГУУ;

«Мы подумаемЪ», РосНОУ;

«АЕ», РЭУ им. Плеханова;

«Фиолетово», РГУ им. Косыгина;

«Парни по вызову», АГПС МЧС России;

КПК, КПК РТУ МИРЭА;

«Команда Дам», РГУ им. Косыгина.

Вход свободный.

Регистрация на финал для гостей ГУУ доступна по ссылке: https://forms.gle/7ksLvT4F8Vyg4jZ7A

Дата: 8 декабря.

Время: 18:30.

Место: Актовый зал ГУУ (адрес: м. «Выхино», Рязанский пр., 99).

Ждём всех на выпускном Лиги КВН ГУУ!

