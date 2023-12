Два участка на Ижорской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемые участки в районах Дмитровский и Западное Дегунино реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Они находятся на Ижорской улице. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 5,62 гектара расположены на севере Москвы по адресу: улица Ижорская, владение 18 и входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство 127,36 тысячи квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в редевелопмент площадок превысит 12 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 200 миллионов рублей. По итогам реализации проекта в районах Дмитровский и Западное Дегунино будет создано не менее 430 рабочих мест», — рассказал заммэра.

Участки находятся рядом с МКАД, недалеко от станции Ховрино третьего Московского центрального диаметра. Сейчас на них расположены старые автосервисы и другие объекты.

«В рамках реализации проекта на Ижорской улице планируется построить современный микрорайон с комфортным жильем и всей необходимой инфраструктурой. Будет построено более 99,5 тысячи квадратных метров жилых объектов, в том числе около 10 тысяч — по программе реновации. Кроме того, возведут почти 28 тысяч квадратных метров социальных объектов, включая образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 125 воспитанников и школы для 250 учащихся, а также магазины, кафе, фитнес-центр, культурно-досуговые и коммунально-складские объекты. Территории будут благоустроены и озеленены, кроме того, обустроят улично-дорожную сеть», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

