ГУУ победил МГУ на хоккейной арене

4 декабря в Ледовом дворце «Сокольники» хоккейная сборная ГУУ одержала победу на сборной МГУ.

Матч прошел в рамках Чемпионата Студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья.

Поддержать сборную ГУУ пришли ректор университета Владимир Строев, проректора Павел Павловский, Артём Терпугов и Виталий Лапшенков и группа поддержки команды, состоящая из десятков студентов первого управленческого.

С замиранием сердца зрители следили за ходом событий и верили в наших хоккеистов. И каждая потраченная нервная клеточка того стоила: сила духа и стальной характер привели ребят к победе! Матч завершился серией буллитов со счетом 5:4 в пользу команды ГУУ.

Лучшие игроки матча — Кудаков Иван (ГУУ) и Лалаянц Евгений (МГУ).

Как сказал про ребят Владимир Строев: «Характер — он был, и он есть».

Присоединяемся к словам ректора и желаем нашим парням дальнейших побед!

