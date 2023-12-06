ГУУ победил МГУ на хоккейной арене

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
4 декабря в Ледовом дворце «Сокольники» хоккейная сборная ГУУ одержала победу на сборной МГУ.
Матч прошел в рамках Чемпионата Студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья.
Поддержать сборную ГУУ пришли ректор университета Владимир Строев, проректора Павел Павловский, Артём Терпугов и Виталий Лапшенков и группа поддержки команды, состоящая из десятков студентов первого управленческого.
С замиранием сердца зрители следили за ходом событий и верили в наших хоккеистов. И каждая потраченная нервная клеточка того стоила: сила духа и стальной характер привели ребят к победе! Матч завершился серией буллитов со счетом 5:4 в пользу команды ГУУ.
Лучшие игроки матча — Кудаков Иван (ГУУ) и Лалаянц Евгений (МГУ).
Как сказал про ребят Владимир Строев: «Характер — он был, и он есть».
Присоединяемся к словам ректора и желаем нашим парням дальнейших побед!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 6.12.2023
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