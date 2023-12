Город помог сити-ферме увеличить площадь для выращивания зелени в 17 раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичная компания — разработчик инновационных технологий агропроизводства благодаря полученному от города гранту в размере 50 миллионов рублей закупила оборудование и увеличила площадь выращивания в 17 раз.

«Инновации широко используются во всех сферах жизни, и сельское хозяйство не исключение. В этом году в Москве впервые стало возможным получить гранты для создания или развития городских ферм. Эта мера поддержки востребована: мы уже оказали помощь сити-фермерам в размере 285 миллионов рублей. Благодаря этому ассортимент экологически чистых продуктов, выращенных в столице, расширяется, а горожане в любое время года могут приобрести свежую зелень и овощи», — прокомментировала Кристина Кострома, глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В начале 2023 года площадь ферм составляла всего 84 квадратных метра, сегодня она выросла почти до 1,5 тысячи квадратных метров. Ранее ежегодно фермы отгружали 1,7 тонны зелени, в планах на ближайшее будущее — увеличить объем до 28 тонн. Салат корн, базилик, шпинат и руколу выращивают на них методом гидропоники — без почвы, на основе питательных растворов.

Компания также планирует открыть лабораторию по микроразмножению овощей и зеленых культур. Сегодня самый крупный потребитель ее продукции — предприятие, занимающееся переработкой и производством готовых блюд.

Сити-фермы — это инновационные многоуровневые теплицы, которые обеспечивают сбор урожая — зелени, овощей и ягод — до 10 раз в год. Отбор заявок на участие в грантовой программе по развитию вертикальных ферм в Москве начался в начале этого года на платформе i.moscow. По ее условиям можно было получить до 50 миллионов рублей на строительство многоуровневых теплиц — средства должны пойти на покупку оборудования, комплектующих и программного обеспечения, а также на оплату коммунальных услуг. Гранты одобрены 11 заявителям.

Московский инновационный кластер создает условия для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице — способствует разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-технической и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы города. В состав кластера входит более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России.

