В 2024 году планируется открытие Российско-Лаосского научно-тематического парка

Во Вьентьяне в очном формате состоялось 17-е заседание Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничестве. Функции секретариата выполняли представители Минэкономразвития России.

В ходе встречи сопредседатели межправкомиссии – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и министр планирования и инвестиций Лаоса Кхамтен Вонхпхоси – обсудили шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и других сферах. Российская сторона предложила лаосским партнерам запустить сотрудничество в сфере углеродного регулирования.

Отдельное внимание участники уделили проектному сотрудничеству двух стран. В настоящее время российские компании участвуют в проектах в области геологоразведки и добычи природных ископаемых в Лаосе, а также в строительстве инфраструктурных объектов. В рамках заседания российская сторона презентовала проект строящегося Российско-Лаосского научно-тематического парка, открытие которого запланировано в 2024 году.

«Туризм является одной из наиболее перспективных сфер для сотрудничества между Россией и Лаосом, – отметила заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Евгения Аксенова. – За 6 месяцев 2023 года туристический поток из России в Лаос составил 23,5 тыс. человек, что превысило показатель «допандемийного» 2019 года. Несмотря на то, что прямое авиасообщение между странами сейчас приостановлено, российские и лаосские компании активно изучают возможности по развитию транспортно-логистического сообщения. Надеемся, что Туристический форум АСЕАН, который 22-27 января 2024 года пройдет во Вьентьяне, позволит привлечь дополнительное внимание и интерес к туристическому потенциалу Лаоса».

По словам замдиректора, в настоящий момент между Россией и Лаосом активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. В этом году начал работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе Лаосского национального университета. Для стимулирования развития сотрудничества в сфере образования в рамках межправкомиссии страны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования России и Министерством образования и спорта Лаосской Народно-Демократической Республики.

Со стороны России на заседание межправкомиссии во Вьентьян прибыло более 40 представителей органов власти, общественных организаций, промышленных предприятий и торговых организаций. Высокий интерес бизнес-кругов обеих стран вызвала встреча российских и лаосских предпринимателей, которая прошла в Торгово-промышленной палате Лаоса в рамках деловой программы заседания.

