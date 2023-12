Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

В библиотеке Санкт‑Петербургского университета появились книги, которые будут интересны обучающимся и преподавателям любых направлений ― филологам и искусствоведам, менеджерам и экономистам, программистам и психологам, а также всем, кто хотел бы расширить кругозор и узнать что‑то новое. Многие издания, подобранные для «Библиотеки “Буквоеда”» СПбГУ, являются лауреатами различных литературных премий России.

«Мы благодарны за передачу книг, которые стали значительным вкладом, дополнившим коллекцию университетской библиотеки, и будут доступны всем универсантам, ― отметила директор Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ Марина Карпова. ― Сотрудничество со знаковыми книжными магазинами Петербурга, установленное в преддверии 300‑летия Санкт‑Петербургского университета, ― это начало долгой и плодотворной совместной работы. Уверена, что вместе мы запустим еще много проектов, которые смогут рассказать об Университете и станут открытием как для обучающихся, так и для жителей культурной столицы».

Напоминаем также, что до 25 декабря студенты могут принять участие в конкурсе на лучший дизайн сувенирной продукции к празднованию 300‑летия Санкт‑Петербургского университета, открытый СПбГУ совместно с сетью книжных магазинов «Буквоед».

Операционный директор сети «Буквоед» Мария Бахонкина подчеркнула, что сотрудничество первого университета России с крупнейшей сетью книжных магазинов в Санкт‑Петербурге и Северо‑Западном регионе России имеет широкие перспективы. Партнеры уже обсудили возможность запуска целого ряда совместных проектов, включая проведение встреч в стенах университетской библиотеки и флагманского магазина, а также студенческих книжных ярмарок. Как отметила Мария Бахонкина, для обучающихся важно иметь свои мероприятия, связанные со студенческой жизнью и культурным кодом Университета, и «Буквоед» готов поддержать эту потребность.

Я верю, что библиотека и книжный магазин ― это самые лучшие друзья. Интеллектуальное сообщество Университета, безусловно, является для нас той желанной аудиторией, для которой мы с удовольствием готовы открывать двери. Операционный директор сети книжных магазинов «Буквоед» Мария Бахонкина

В «Библиотеку “Буквоеда”» СПбГУ вошли романы писателей, уже ставших современными классиками: Евгения Водолазкина, Орхана Памука, Виктора Пелевина, а также других российских и зарубежных авторов. Коллекция включает не только художественные, но и научно‑популярные и документальные издания, в том числе такие популярные книги, как «Ящик. Как грузовой контейнер сделал мир меньше, а мировую экономику больше» Марка Левинсона, «Малый ледниковый период: как климат изменил историю, 1300‑1850» Брайана Фейгана и «Голоса из окон: ожившие истории Петербургских домов» Екатерины Кубряковой.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI