В Политехе отработали действия при пожаре

Утро 5 декабря прошло необычно для политехников. Улицы города рядом с СПбПУ наполнились звуками сирен. По территории университета мчались пожарные машины. Доблестные спасатели оперативно разматывали пожарные рукава, применяли автолестницу пожарную (АЛ-50) и мужественно боролись с «пожаром», которого, к счастью, не было. Силами МЧС России по Санкт-Петербургу и работниками университета в Политехе провели пожарно-тактическое учение «Огненный фронт 2023».

Руководство университета, работники и студенты успешно начали учение по пожарной безопасности в первом учебном корпусе. Эвакуация из здания прошла оперативно. Вывели более 500 человек. Однако несколько студентов оказались заблокированы в кабинете на четвертом этаже.

Помогите, спасите! — очень натурально звали на помощь студенты и подавали сигналы из окон. Спасатели эвакуировали их с помощью пожарной автолестницы. К счастью, обошлось без жертв, студентов спасли, а условный пожар ликвидировали. Кроме того, часть студентов оказались отрезаны опасными факторами условного пожара на четвертом этаже. Их вывели спасатели с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. Перед этим с четвертого этажа эвакуировали в безопасное место 325 человек.

Участники учений проверяли эффективность действующей системы противопожарной защиты, а также взаимодействие сил и средств Политеха с МЧС России. В течение всего года на территории Калининского района проводятся пожарно-тактические учения на объектах различного назначения. Графиком утверждено проведение таких мероприятий и в Политехническом университете. Задача — отработать и проверить действия работников при возникновении пожара. Наша основная цель посмотреть, как взаимодействуют подразделения пожарной охраны Санкт-Петербурга. После учений мы даём каждому подразделению свою оценку , — рассказал начальник управления по Калининскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, полковник внутренней службы Алексей Меркулов. В учении приняли участие пожарные части №№ 11, 13, 15, 21, 22, 34 МЧС России Санкт-Петербургу по рангу пожара № 1. А также студенческий пожарно-спасательный отряд «Пётр Великий» и добровольное студенческое объединение «Политехническая дружина». Проректор по безопасности СПбПУ Алексей Соколов рассказал, что подобные мероприятия проводятся регулярно в учебных корпусах и общежитиях, в том числе высокоэтажных, с полной эвакуацией в дневное и вечернее время суток. Мы отрабатываем действия работников университета, отвечающих за пожарную безопасность. На прошедших учениях отработали норматив на время эвакуации работников, преподавателей и студентов , — сообщил Алексей Соколов. Версия для печати

