В Москве начали выпускать новую модель газоанализатора

Столичный производитель газоаналитического оборудования «Промприбор-Р» наладил серийный выпуск компактного моногазового устройства. Оно предназначено для работы в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Оборудование позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе. Это предупреждает возникновение аварийных ситуаций и несчастных случаев на производствах и объектах коммунального хозяйства.

«Новой моделью моногазового газоанализатора “Альфа-1” будут обеспечивать сотрудников опасных производственных объектов, пожарно-спасательных и коммунальных служб. Благодаря компактности и малой массе он может эффективно применяться в ограниченных пространствах и труднодоступных местах. Кроме того, ударопрочный и пылевлагозащищенный корпус позволяет эксплуатировать устройство в сложных условиях. В ближайшее время планируется выпустить не менее двух тысяч таких датчиков», — отметил Владислав Овчинский.

Газоанализатор способен работать непрерывно до 20 часов. Он состоит полностью из отечественных комплектующих и по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Сейчас устройство проходит опытную эксплуатацию у партнеров производителя.

«Прибор создан в ответ на запросы наших потребителей. Только за 2022 год мы получили свыше 50 заявок от крупнейших промышленных предприятий, коммунальных служб и строительных компаний на разработку надежного компактного прибора, который легко поместится в карман», — отметил генеральный директор компании Иван Лебедев.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

