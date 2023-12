Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики. Обучение по 13 медицинским профилям прошли три тысячи специалистов — все медики данной специальности, работающие в городских поликлиниках. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Кроме того, в столице началась реализация новой программы оценки и обучения всех врачей амбулаторного звена.

«Любые изменения и инвестиции в систему здравоохранения имеют смысл, только когда они направлены на улучшение лечения пациента и на его скорейшее выздоровление. Сейчас в Москве реализуется, пожалуй, самая масштабная в мире программа по развитию поликлинического звена. Основой стандарта является и новое оборудование, и наши отремонтированные здания, и, конечно, врачи и их квалификация. Ведь от уровня профессиональной подготовки работающих в поликлиниках специалистов зависит качество лечения пациентов и их диспансерное наблюдение. Поэтому наравне с развитием инфраструктуры мы запустили масштабный проект повышения квалификации врачей московских поликлиник», — рассказала Анастасия Ракова.

В ходе проекта были определены функциональные обязанности каждого врача. По словам Анастасии Раковой, до этого не существовало четкого понимания, за какие диагнозы отвечает только терапевт, а каких пациентов он лечит совместно с профильным специалистом. Теперь эти стандарты определены и нормативно закреплены.

В 2024 году в Москве начнется обучение медиков по индивидуальным программам.

«Мы разработали специальные аттестационные экзаменационные задания. С октября этого года все врачи московских поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи — а это более 10 тысяч человек — проходят в Кадровом центре обязательную оценку. Она позволяет определить, насколько они соответствуют занимаемой должности и могут выполнять свои обязанности. И самое главное, на основе этих данных по каждому конкретному специалисту мы будем формировать индивидуальные программы развития, обучения, дальнейшего совершенствования на весь период работы в московских поликлиниках», — добавила Анастасия Ракова.

Две тысячи специалистов уже прошли соответствующую оценку. После этого начнется реализация программы непрерывного профессионального обучения врачей. Анастасия Ракова выразила уверенность, что весь комплекс этих мер в скором позволит москвичам заметить улучшение работы городских поликлиник и повышение качества лечения.

Кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более четырех тысяч квадратных метров идет непрерывное профессиональное образование, проводятся оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов столичной системы здравоохранения. Центр оснащен более чем 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. Для отработки практических навыков и проведения оценки профессиональных компетенций используется 31 учебная станция. Площадка Кадрового центра аккредитована по 89 врачебным специальностям.

