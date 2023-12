В декабре участников клуба Business Update ждут экскурсии в технологичные компании и новогодняя нетворкинг-вечеринка

Source: MIL-OSI Russian Language News

В декабре клуб Business Update приглашает молодых предпринимателей на различные мероприятия, в числе которых мастер-классы и бесплатные экскурсии. Участники узнают основы владения вниманием аудитории и убедительной речи, а также секреты масштабирования бизнеса на маркетплейсах.

Во время организованных совместно с проектом «День без турникетов» бесплатных экскурсий можно будет побывать на прогрессивных столичных предприятиях. Такой формат знакомства с бизнес-процессами, включая личное общение с предпринимателями, мотивирует, помогает погрузиться в инновационный бизнес и избежать ошибок при внедрении новых технологий. Присоединиться может любой желающий, создав аккаунт на бизнес-платформе.

Две экскурсии состоятся 7 декабря. Первая пройдет в компании «Центр испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий» (микрорайон Ленинские Горы, дом 1, строение 11). Это современная лаборатория, которая проводит тестирования неметаллических материалов для определения их механических и физико-химических свойств, а также устойчивости к воздействию различных климатических факторов, таких как солнце, дождь, соляной туман, и химических сред. Именно процесс испытаний смогут увидеть посетители.

Начало экскурсии — в 11:00. С собой необходимо взять паспорт. Для участия нужна предварительная регистрация по ссылке.

В этот же день молодых предпринимателей приглашают посетить центр инноваций SIU System (Волгоградский проспект, дом 42, строение 24). Компания основана в 2008 году и за это время стала ведущим экспертом на рынке аддитивных технологий. У нее огромный опыт поставок и обслуживания оборудования, создания аддитивных центров, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, аддитивного инжиниринга и консалтинга, а также реализации уникальных проектов на базе собственного аддитивного центра в Москве.

Представители компании расскажут о 3D-технологиях и процессе производства, а также продемонстрируют работу 3D-оборудования и покажут образцы готовых изделий.

Встреча состоится в 15:00. Для участия требуется регистрация по ссылке.

Кроме того, 7 декабря в 19:00 пройдет мастер-класс по созданию личного бренда «Упаковка экспертности, цифровой след, личное позиционирование». Сегодня ни у кого нет сомнений, что успех бизнеса напрямую связан с личным брендом, так как он дает большие возможности в плане формирования собственной карьеры и увеличения продаж продуктов и услуг.

Участники мастер-класса разработают персональные карты личного бренда. Также они узнают, как грамотно построить контент-план и выгодно представить свои возможности как эксперта, о чем писать в социальных сетях, что такое цифровой след и как выделить свои личные сильные стороны, интересно рассказывать о них аудитории и отличаться от конкурентов.

Спикером выступит Варвара Егорова — предприниматель, кандидат педагогических наук, преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», методолог, сертифицированный бизнес-трекер и резидент комитета по развитию женского предпринимательства городской общественной организации «Опора России.

Мероприятие пройдет на территории клуба (переулок Красина, дом 16, строение 2), зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Для участников клуба Business Update приготовили еще две экскурсии в рамках проекта «День без турникетов».

В 12:00 8 декабря молодые предприниматели отправятся на производство «Приват Гласс» (Московская область, Солнечногорский район, деревня Есипово). Это российская инжиниринговая компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и внедрении высокотехнологичных решений в области стекла. С маленького цеха, в котором в 2010 году работало всего шесть человек, компания выросла до собственного производства площадью более трех тысяч квадратных метров, где выполняются заказы на инновационные продукты любого уровня сложности.

Участникам расскажут о процессе создания смарт-изделия (стекла с переменной прозрачностью) от этапа подготовки и обработки заготовок листового стекла до финальной сборки продукции.

Для посещения необходим паспорт и предварительная регистрация по ссылке.

Следующая экскурсия состоится 9 декабря — все желающие смогут побывать в клубе Surf Brothers (Большой бульвар, дом 40, бизнес-центр «Амальтея», первый этаж). Посетители увидят самую мощную искусственную волну в России и узнают, как основатель вдохновился на разработку установки, позволяющей создать волну до двух метров, с какими трудностями столкнулся и что помогло реализовать проект в период пандемии.

Встреча начнется в 14:00. Для участия необходима регистрация по ссылке. После экскурсии пройдет мастер-класс на балансбордах.

Мастер-класс, посвященный секретам ораторского искусства, состоится на площадке клуба Business Update 12 декабря. Его название «Актерские техники для публичных выступлений: как вызвать эмоциональное доверие зрителей» говорит само за себя. Спикер Александра Рещикова, актриса театра и кино, педагог по ораторскому и актерскому мастерству, поделится с участниками актерскими техниками, которые помогут стать увереннее на публике, захватывать внимание аудитории и вызывать эмоциональное доверие.

Начало в 19:00, регистрация открыта по ссылке.

Всех, для кого актуальна тема продаж на маркетплейсах, приглашают 14 декабря на мастер-класс «Точки роста для селлеров». Эксперт в масштабировании бизнеса на маркетплейсах Дарья Грекова предложит собравшимся проверенные способы увеличения количества пользователей, когда нет денег на маркетинг, расскажет, как не потратить бюджет на ненужные опции при запуске, что обязательно нужно включить в прототип маркетплейса и от чего стоит отказаться.

Мероприятие начнется в 19:00, зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Завершится этот год для участников клуба Business Update новогодней вечеринкой. 21 декабря в дружеской и уютной атмосфере в кругу единомышленников молодые предприниматели обсудят достижения уходящего года, увидят, что получилось, над чем еще нужно поработать, наметят планы на будущее и поиграют в игры. На творческом мастер-классе они смогут создать картину с мотивационной фразой. Его проведет Лена Платонова, художник, иллюстратор и дизайнер, специализирующийся на кастомизации одежды.

Встреча пройдет на территории клуба (переулок Красина, дом 16, строение 2), начало в 19:00, для участия необходима регистрация по ссылке.

Клуб молодых предпринимателей Business Update существует с 2020 года. Он предназначен как для тех, кто только собирается открыть свой бизнес, так и для уже имеющих свое дело и желающих его развивать. Сегодня на платформе клуба зарегистрировано более 155 тысяч участников. Для них организуют мастер-классы, встречи с экспертами, деловые программы и бизнес-игры. Молодые люди принимают активное участие в крупных городских мероприятиях, среди которых Московский урбанистический форум, фестивали «День молодежи. Конструктор будущего» и «Интерн-пикник».

Проведение мероприятий клуба Business Update соответствует основным критериям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

