Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Высшая школа бизнеса ГУУ празднует в 2023 году своё 15-летие.

Сам «Проект МВА» стартовал в ГУУ более 20 лет назад. Первые шаги в разработке программы уровня МВА были сделаны в 1999 — 2000 годах. В 2000 году была набрана первая группа слушателей на программу MBA со специализацией «Информационный менеджмент» (она называлась MBI), а в 2001 году — на классическую программу МВА (ее название — General Management). И уже в 2002 году первым выпускникам вечерних групп была присвоена степень «Мастер делового администрирования».

В 2008 году была официально образована Высшая школа бизнеса ГУУ, задачей которой стало обучение в области бизнеса и менеджмента, и, прежде всего, по программам МВА. Первые шаги и первые успехи – успешная аккредитация программы МВА и первая её пальмовая ветвь в международном рейтинге Eduniversal в категории Excellent Business School.

Программа МВА школы получили аккредитацию АМВА и НАСДОБР, прочно закрепилась на 2 месте в позиции Народного рейтинга по версии MBA.SU, уверенно держится по нескольким направлениям в топ-20 рейтинга лучших мастерских программ Eduniversal в странах Восточной Европы. Аналитический центр «Эксперт» включил ВШБ ГУУ в группу школ, активно продвигающихся на международном рынке.

Ректор ГУУ Владимир Строев отметил важность развития бизнес-образования и успехи ВШБ ГУУ.

«Уже более 15 лет Государственный университет управления реализует программы МВА в Высшей школе бизнеса ГУУ. За это время обучение прошли более 5000 тысяч человек. Школа сумела завоевать доверие и уважение многочисленных слушателей, преподавателей и партнеров. Бизнес-образование – неотъемлемая часть пути к международному успеху и руководству крупными предприятиями. И нам приятно, что тысячи действующих бизнесменов выбирают именно ВШБ ГУУ», – подчеркнул Владимир Витальевич.

Об истории создания и развития ВШБ ГУУ рассказал ее основатель и первый директор с 2008 по 2013 гг, профессор кафедры информационных систем ГУУ Владимир Годин.

«В свое время именно мы придумали и создали школу бизнеса ГУУ. По нашей задумке она должна была хорошо и качественно готовить бизнесменов, и это удалось. У нас есть аккредитации НАСДОБР и АМВА, что говорит о высоком уровне программ школы. В связи со сложившейся геополитической ситуацией в России сейчас приостановлены международные программы аккредитации. Но это плохо только для них, а не для нас.

Современные изменения в ВШБ, ее выход на новый уровень обучения специалистов мне очень нравится. Я рад, что учебное заведение, в создании которого я участвовал, не только продолжает успешно функционировать, но и обновляется по масштабу, по преподавательскому составу, по способу управления. Я и сегодня поддерживаю ВШБ, преподаю в ней и помогаю в организации. Основание для оптимизма нашей школы – в процессе обучения мы развиваем у слушателей как менеджеров личную конкурентоспособность. Обеспечивая при этом освоение общепризнанных ключевых понятий, законов, концепций, теорий и навыков их применения, освоение и накопление опыта, социализацию в управленческом сообществе.

Уровень Высшей школы бизнеса ГУУ сегодня очень высок. Я могу с уверенностью говорить об это еще и потому, что являюсь вице-президентом Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) и знаю, что школа бизнеса ГУУ очень значима в этом сообществе. Это еще раз доказывает, что мы все делаем правильно, и руководство вуза создает хорошую среду для развития бизнес-образования», – поделился Владимир Викторович.

ВШБ ГУУ не останавливается в своем развитии – 2023 год был посвящен активному совершенствованию программ МВА. В обновленных программах особый акцент делается на конкретных бизнес-технологиях и цифровых технологиях, максимальному соответствую требованиям времени, гибкости в отношении потребностей слушателей.

Желаем слушателям и выпускникам, преподавателям и партнерам замечательных успехов в их деятельности, будь то учеба, бизнес или преподавательская практика!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI